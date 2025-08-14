НАН: Президентът Тинубу направи лечението на рак възможно в Нигерия, заяви министърът на информацията

Министърът на информацията и националната ориентация на Нигерия Алхаджи Мохамед Идрис заяви, че програмата „Подновена надежда“ на президента Бола Тинубу е направила възможно лечението на ракови заболявания в страната, предаде нигерийската новинарска агенция НАН.

Идрис заяви това по време на посещение при губернатора на щата Енугу - Питър Мбах.

Министърът допълни, че цялата информационна структура на федералното правителство е била доведена в щата Енугу, за да се увери в положителните усилия на Тинубу и Мбах и да докладва за тях.

Идрис също така заяви, че е забелязал какво е направил Мбах в щата, описвайки Енугу като сърцето на Югоизтока.

„Видяхме какво направи губернаторът от политиките и програмите на своя предшественик. Ние сме тук, за да покажем, че президентът Тинубу работи, а също така да видим какви положителни резултати постигат неговите политики и програми в региона“, заяви министърът

„Програмата на Тинубу революционизира здравния сектор, така че лечението на рак вече може да се извършва и тук, в Нигерия. В шестте зони на страната, включително в щата Енугу, има шест лечебни заведения с необходимата апаратура, както и експерти, които обучени да работят с нея. Така че всеки, който иска да излезе извън страната, за да лекува рак, го прави въз основа на избор, а не защото нямаме съоръжения и експерти, които да лекуват. Трябва да отдадем заслуженото на президента Тинубу за хората, които той назначи, за да обнови здравния сектор“, допълни той.

Министърът обясни също, че Тинубу е дал възможност на службите за сигурност да работят в синергия и да постигнат резултати, откъдето идва и подобрената ситуация със сигурността, на която страната е свидетел в момента.

Той обаче каза, че работата все още не е приключила, добавяйки, че президентът ще продължи да се бори с всички оставащи предизвикателства.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и НАН)