Олесия Джураева от Украйна е носител на Голямата награда на Международното биенале на графиката във Варна

Олесия Джураева от Украйна е носител на Голямата награда на Варна от 23-ото издание на Международното биенале на графиката. Отличията бяха обявени тази вечер от международното жури при официалното откриване на форума в Градската художествена галерия. Празникът събра творци, общественици и много граждани. Сред гостите бяха областният управител Андрияна Андреева и изпълняващият длъжността кмет на Варна Павел Попов.

Международното жури даде три равностойни награди - на Футауан Фуконконг (Тайланд), Таичи Кодама (Япония) и Васил Колев (България). Специалната награда е за Жианху Женг от Китай.

За пръв път през тази година отличие за млад автор връчи Съюзът на българските художници. То е за Флорентина Чиеслак от Полша. Варненската артгалерия „Папийон“ отличи Андреа Серафини от Италия, която ще получи възможността да представи своя самостоятелна изложба в града.

Международното биенале на графиката е едно от утвърдените авторитетни културни събития, които придават автентичност на Варна, посочи в обръщението си към гостите на събитието директорът на Галерията за графично изкуство в града проф. Валери Чакалов. По думите му съвременното графично изкуство е жив и динамичен феномен, който се развива и променя, често отразява социални, политически и културни теми, като предлага критичен поглед върху съвременния свят. Художниците използват своето творчество, за да поставят актуални проблеми, да провокират размисъл и диалог, посочи Чакалов. Според него тази ангажираност с реалността придава на произведенията дълбочина и значимост, надхвърлящи чисто естетическите стойности.

Биеналето във Варна е един от малкото графични форуми, които отстояват своята традиция във времето да представят класически техники, каза още Чакалов. По думите му за високия авторитет на форума в света на изкуството говори огромният интерес за участие в него. Тази година са подадени над 1800 графики на автори от 63 държави от света. Селекционното жури е допуснало 515 творби от 358 автори. Това налага представянето на експозицията в три локации в града – в залите на Градската художествена галерия и на галериите „Ларго“ и „Графит“.

Тази година са представени автори от водещи графични школи като Япония и Китай, каза още Чакалов. По думите му най-многобройни са авторите от Тайланд и Полша. Все по-сериозно присъствие в биеналето имат и творците от Мексико, Индия, Канада, Франция и Италия, допълни Чакалов. Той подчерта, че в международното жури, оценявало представените графики, влизат изявени изкуствоведи и графици, доказали се на световната художествена сцена, сред които и проф. Владимир Иванов.

При откриването изпълняващият длъжността кмет на Варна Павел Попов акцентира върху приемствеността. По думите му тя е особено важна за биеналето, защото то е продължител на събитие, което е отваряло прозорци за варненци и е подсигурявало амбицията на града да бъде център на изкуствата, място, където страната ни се е отваряла към света във времена, много по-различни от настоящето.