Международното биенале на графиката във Варна ще се проведе в три галерии

Над 500 творби на 358 автори са допуснати за участие в 23-тото издание на Международното биенале на графиката във Варна, съобщи директорът на Галерията за графично изкуство в града проф. Валери Чакалов. Откриването на изложбата и обявяването на наградените ще се състои днес, 14 август, в Градската художествена галерия „Борис Георгиев”. Организатори на форума са Община Варна, Министерството на културата и Съюзът на българските художници. Събитието е под патронажа на кмета на града Благомир Коцев.

Биеналето тази година ще се проведе на три места. Освен Градската художествена галерия, селектирани за участие графики ще могат да се разгледат и в галериите „Ларго“ и „Графит“ във Варна. Форумът има съпътстваща програма. На 16 и 17 август са предвидени лекции, презентации и работилници с членове на международното жури. На 19 август предстои среща разговор на тема „Вечни теми, нови форми“. По-късно изложба от форума ще гостува и в други градове в страната, съобщават организаторите.

Общият брой на подадените произведения за 23-тото издание на Международното биенале на графиката е над 1600, от автори от 63 държави, припомни проф. Чакалов. Допуснатите за участие 515 работи са на 358 творци от 59 страни. Сред тях са носителите на награди от предходни издания Охая Хитоши от Япония, Дебора Чапман от Канада, Патипон Супанпонг от Тайланд, Лиу Фу от Китай, Агата Гертчен и Марчин Бялаш от Полша.

Първата селекция на биеналето бе направена от жури от български художници, сред които Петър Лазаров - председател, Емануела Ковач, Димо Колибаров, Димо Миланов и Моника Роменска. Международното жури се състои от изявени изкуствоведи и графици. Негов почетен председател е проф. Стоимен Стоилов, членове са Ричард Нойс от Великобритания, Елспет Ламб от Шотландия, Анка Боериу от Румъния и Жанг Лианг от Китай. По традиция на биеналето се връчва Голямата награда на град Варна, Специалната награда на журито и три равностойни награди. Тази година форумът ще присъди и редица нови призове - на Съюза на българските художници, на галерия „Папийон“, на Гранд мол Варна и други институции.

Важно за Варненското графично биенале е отстояването на традицията да се представят класически графични техники. По думите на проф. Чакалов в експозициите има произведения от водещи школи като Япония и Китай. Най-многобройни са участниците от Тайланд и Полша, като при първите прави впечатление младата възраст на авторите и високия професионализъм в използваните техники и сюжети. При турските художници силно се застъпва високопечатната техника ксилография, а стилът е на границата между абстрактното и реалното, в хармонични цветни гами с наслоено мастило.

В българските творби се открива силно присъствие на теми, свързани с човешкия мир и преживявания, посочи още той. Все по-сериозно и многобройно присъствие заявяват и държави като Мексико, Индия, Канада и Италия. Индийските художници са фокусирани в теми със силно подчертана връзка на човека с природата. Франция също участва с повече автори в това издание, с работи, изпълнени с лиричност и финес. Публиката ще се запознае и с творчеството на екзотични държави като Мароко, Намибия, Шри Ланка, Колумбия, Пуерто Рико, Чили, Малайзия и Индонезия, което разкрива различни културни наслоявания и светоглед.

За пръв път тази година Съюзът на българските художници (СБХ) ще връчи своя награда на Международното биенале на графиката, каза проф. Валери Чакалов. По думите му отличието на СБХ ще бъде за млад творец. Освен това за пръв път своя награда ще връчи и варненската артгалерия „Папийон“. Тя ще предостави на отличения автор възможност да подреди самостоятелна изложба.

Международното биенале на графиката във Варна е първото в България и едно от десетте най-стари прояви за графично изкуство в Европа. Първото издание е през 1981 г., като негови инициатори са проф. Стоимен Стоилов и проф. Христо Нейков. Тазгодишният форум има нова официална визия, дело на варненския художник и графичен дизайнер Димитър Трайчев.