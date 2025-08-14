Ръстът на икономиката на Словакия през второто тримесечие се забавя до 0,4 на сто

Икономическият растеж в Словакия продължава да се забавя умерено и през второто тримесечие, показват данни на статистическата служба на страната, публикувани днес и цитирани от ДПА.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на Словакия е нараснал с некоригиран темп от 0,4 на сто на годишна база през второто тримесечие, което е под ръста с 0,9 на сто през първото тримесечие.

Това е най-бавното повишение на показателя от началото на текущия период на растеж - през първото тримесечие на 2023 г.

Общото нарастване на словашката икономика е обусловено от вътрешното търсене на фона на положителната динамика на инвестициите и потреблението на домакинствата.

Ръстът на БВП се е забавил на сезонно коригирана база до 0,6 на сто от 0,8 на сто през предходното тримесечие.

На тримесечна база БВП на Словакия е нараснал с темп от 0,1 на сто през второто тримесечие.