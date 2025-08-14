Икономиката на Великобритания е нараснала с 0,3 на сто през второто тримесечие, надминавайки очакванията

Британската икономика е нараснала с повече от очакваното - с 0,3 на сто през второто тримесечие след ръст от 0,7 на сто през първите три месеца на годината, сочат най-новите данни на Националната статистическа служба (ONS) на Великобритания, предаде Ройтерс.

Анкетирани от Ройтерс, както и "Банк ъв Ингланд" (Bank of England) икономисти прогнозираха ръст от 0,1 на сто на брутния вътрешен продукт (БВП) за периода април-юни.

Данните на Националната статистическа служба показват, че БВП на страната е нараснал с 0,4 на сто през юни, отнесено към май, когато се сви с 0,1 на сто на месечна база. Това се дължи на изненадващо силния растеж в секторите на услугите, промишленото производство и строителството.

Обемът на производството през второто тримесечие като цяло се е увеличил с 1,2 на сто спрямо същия период на миналата година, надминавайки средната прогноза на икономисти за 1 на сто.

След публикуването на данните британската лира поскъпна леко спрямо долара.

Британският икономически растеж през първото тримесечие на годината е бил най-бързият сред държавите от Групата на седемте големи развити икономики (Г7), но очакванията за втората половина на 2025 г. са по-слаби, подчерта финансовият министър Рейчъл Рийвс.

Великобритания е изправена пред трудности заради продължаващата несигурност в световната търговия вследствие на увеличените мита за внос в САЩ, както и забавянето на наемането на работна сила в страната - отчасти отразяващо по-високите данъци върху заетостта и голямото увеличение на минималната работна заплата.

През миналия месец в актуализираното издание на доклада "Преглед на световната икономика" (World Economic Outlook) Международният валутен фонд (МВФ) повиши прогнозата си за британската икономика, като вече очаква БВП на страната да нарасне с 1,2 на сто през настоящата година (+0,1 пункта спрямо пролетната прогноза) и с 1,4 на сто през 2026 г. (без промяна) – по-бързо спрямо икономиката на еврозоната и Япония, но по-бавно спрямо САЩ и Канада.

"Британската икономическа продукция беше слаба през април и май, като известна активност беше пренесена през февруари и март преди промените в гербовия налог (все още действащо тогава данъчно облекчение върху всички сделки с имоти и земя в Англия, Уелс и Северна Ирландия за над 500 000 британски лири - бел.ред.) и митата, но след това се възстанови силно през юни", заяви днес Лиз Маккеон, директор на икономическата статистика към Националната статистическа служба, цитирана от Си Ен Би Си.

Последните данни за икономическия растеж са публикувани дни, след като Комитетът по парична политика (MPC) на "Банк ъв Ингланд" намали основната лихва с четвърт процентен пункт (25 базисни пункта) от 4,25 на сто на 4 на сто.

"Банк ъв Ингланд" трябваше да вземе това решение предвид инфлацията, тъй като индексът на потребителските цени се повиши повече от очакваното - до 3,6 на сто през юни от 3,4 на сто през май – на фона на охлаждащ се пазар на труда и слаб икономически растеж.