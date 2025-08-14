"Норск хидро" съкращава 750 работни места, за да намали разходите

Норвежката компания за алуминий и възобновяема енергия "Норск хидро" (Norsk Hydro) обяви днес, че е решила да съкрати около 750 административни позиции като част от усилията за намаляване на годишните си разходи с 1 милиард норвежки крони (97 милиона долара), предаде ДПА.

"Като предприемаме тази стъпка именно сега, а не на по-късен етап, засилваме устойчивостта на "Норск хидро" и се позиционираме така, че да сме в състояние да се конкурираме и да успеем в свят, в който геополитическата непредсказуемост ускорява несигурността и създава нови рискове", каза главният изпълнителен директор Ейвинд Калевик.

Компанията ще започне процеса незабавно, което ще доведе до съкращаване на 600 щатни служители до края на 2025 г., като още 150 позиции ще бъдат набелязани чрез инициативи за повишаване на ефективността от 2026 г.

"Норск хидро" обяви, че обмисля съкращаване на служители в администрацията, включително в инженерния, търговския, отдела за веригата на доставки и други отдели.

Работните места в производството няма да бъдат засегнати, съобщи компанията.

Стъпката идва в допълнение към предварително обявена програма за подобрения, както и съкращения на прогнозата за капиталовите разходи за цялата 2025 г. от 15 милиарда на 13,5 милиарда крони.