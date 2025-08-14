Подробно търсене

"Норск хидро" съкращава 750 работни места, за да намали разходите

Галя Горнишка
"Норск хидро" съкращава 750 работни места, за да намали разходите
"Норск хидро" съкращава 750 работни места, за да намали разходите
Снимка: AP/Rafiq Maqbool
Осло,  
14.08.2025 19:19
 (БТА)

Норвежката компания за алуминий и възобновяема енергия "Норск хидро" (Norsk Hydro) обяви днес, че е решила да съкрати около 750 административни позиции като част от усилията за намаляване на годишните си разходи с 1 милиард норвежки крони (97 милиона долара), предаде ДПА.

"Като предприемаме тази стъпка именно сега, а не на по-късен етап, засилваме устойчивостта на "Норск хидро" и се позиционираме така, че да сме в състояние да се конкурираме и да успеем в свят, в който геополитическата непредсказуемост ускорява несигурността и създава нови рискове", каза главният изпълнителен директор Ейвинд Калевик.

Компанията ще започне процеса незабавно, което ще доведе до съкращаване на 600 щатни служители до края на 2025 г., като още 150 позиции ще бъдат набелязани чрез инициативи за повишаване на ефективността от 2026 г. 

"Норск хидро" обяви, че обмисля съкращаване на служители в администрацията, включително в инженерния, търговския, отдела за веригата на доставки и други отдели.

Работните места в производството няма да бъдат засегнати, съобщи компанията.

Стъпката идва в допълнение към предварително обявена програма за подобрения, както и съкращения на прогнозата за капиталовите разходи за цялата 2025 г. от 15 милиарда на 13,5 милиарда крони.

/ИЦ/

Свързани новини

15.12.2022 13:29

Производителят на алуминий "Норск хидро" свива разходи, залага на нисковъглеродна продукция

Производителят на алуминий "Норск хидро" (Norsk Hydro) планира догодина да свие разходите си и да повиши капитала си, като намали частта от печалбата, която раздава като дивидент, предаде Ройтерс, като си позова на съобщение на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:44 на 14.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация