В червено започна борсовата търговия в Европа след загубите в Азия и Ню Йорк

Нова вълна разпродажба на активи потопи в червената територия основните индекси на водещите фондови пазари в Европа днес на фона на малкия напредък в преговорите за повишаване на тавана на американския дълг, данните за инфлацията във Великобритания и загубите на луксозни марки, информира Ройтерс.

Общоевропейският индекс STOXX 600 се понижи с 1,1 на сто, достигайки близо триседмичен минимум, като на всички регионални пазари се отчитат загуби.

На Лондонската фондова борса FTSE 100 загуби 1,14 на сто до 7674,77 пункта.

Във Франкфурт DAX се понижи с 1,13 на сто, а парижкият CAC 40 - с 1,25 на сто до 7286,3 пункта.

Загуби белязаха и борсовата търговия в Азия, информира Асошиейтед прес.

В Токио Никкей-225 се понижи с 0,6 на сто до 30 777,29 пункта, следвайки спада на Уолстрийт снощи.

Основните борсови индекси в Ню Йорк отстъпиха позиции под натиска на несигурността, породена от буксуващите преговори за дълга във Вашингтон.

Републиканците оказват натиск да бъдат направени съкращения в помощните програми за бедните и други правителствени разходи, за да се съгласят да се увеличили лимита на сумите, които правителството може да тегли от капиталовите пазари. Президентът Джо Байдън предложи комбинация от съкращения и по-високи данъци за най-богатите американци, която председателят на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ Кевин Маккарти отхвърли.

Without an agreement, Treasury Secretary Janet Yellen says the government will run out of cash to pay bills on about June 1. That could send shockwaves through the global financial system.

Промишленият индекс Дау Джоунс спадна с 0,7 на сто до 33 055,51 пункта.

По-широкият Стандард енд Пуърс 500 се сви с 1,1 на сто и закри на равнище 4145,58 пункта, а индексът на високотехнологичните дружества Насдак загуби 1,3 на сто до 12 560,25 пункта.