Американска компания придобива активите на "Нортволт" в Швеция и Германия

Американският стартъп "Литен" (Lyten) обяви днес, че придобива всички предприятия на фалиралия производител на батерии "Нортволт" (Northvolt) в Швеция и Германия и планира да възобнови производството, след като сделката бъде финализирана, съобщи в. "Фигаро".

Придобиването включва основната фабрика за батерии на "Нортволт" в град Шелефтео, Северна Швеция, както и съоръжението за научноизследователска и развойна дейност в град Вестерос, близо до Стокхолм, пише в изявление на американската компания.

"Литен" ще придобие също и "Нортволт Драй" (Northvolt Drei) – фабрика за производство на батерии, която в момента е в процес на изграждане близо до град Хайде в Германия.

В началото на миналия месец американският стартъп обяви, че е придобил дейностите на "Нортволт" в Полша, където ще бъдат произвеждани литиево-серните батерии (Li–S battery) на компанията в Европа.

"Нортволт" беше един от най-големите производители на литиево-йонни батерии за електрически превозни средства в Европа, но обяви фалит през март заради редица критични фактори, които подкопаха финансовата и производствена стабилност на компанията.

"Нортволт" откри най-голямата фабрика за изграждане на системи за съхранение на енергия чрез батерии (BESS) в град Гданск, Северна Полша, през 2023 г., припомня АФП.

Основана през 2016 г., "Нортволт" бе смятана за ключово звено в опитите на Европа да създаде конкурент на големите азиатски и американски компании в производството на батерийни клетки за електрически превозни средства.