Европа рискува да задълбочи зависимостта си от Китай за батериите за електромобили, предупреждава "Делойт"

Елена Савова
Снимка: AP, архив
Берлин,  
06.09.2025 20:00
 (БТА)

Зависимостта на Европа от произведените в Китай батерии за eлектромобили застрашава както сигурността на доставките, така и технологичния й суверенитет. Това предупреждение отправи консултантската компания "Делойт"(Deloitte) в доклад, цитиран от ДПА. 

Само 13 процента от всички батерии за електромобили в глобален мащаб се произвеждат в Европа, сочат оценките на "Делойт". Почти изцяло обаче компонентите за тях се произвеждат в подразделения на китайски и южнокорейски компании, като има само един базиран в ЕС производител, чиято продукция при това е ограничена. Около 70 процента от всички батерии за електромобили в света идват от Китай, се посочва в доклада.

"Делойт" очаква приходите от батерии за електромобили в Европа да нараснат от 16 милиарда евро (18,6 милиарда долара) през 2024 г. до 54 милиарда евро до 2030 година.

Без бързо разширяване на местното производство растежът на пазара на електромобили рискува да затвърди зависимостта от китайски и други азиатски доставчици, предупреждават експертите.

Консултантската компания изтъква, че Европа ще трябва да заема поне 40 процента дял от световния пазар на производство на батерии за електромобили, за да има значима роля. Батериите, подчертава докладът, са най-скъпият компонент на електромобилите, като определят цената, производителността и пробега им.

"Делойт" предупреждава също така, че доминацията на Азия се равнява на "регионална монополизация" на пазара, което увеличава риска европейските автомобилни производители да загубят достъп до най-напредналите технологии.

Компанията също така подчертава забавяния или отменени проекти за европейски заводи за батерии, включително провала на начинанието на шведската "Нортволт" (Northvolt) в Северна Германия.

/ИЦ/

