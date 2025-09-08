Над 150 компании призоваха Еврокомисията да не отстъпва от целта за 100 процента електрически автомобили през 2035 г.

Над 150 компании - производители на електрически превозни средства, на батерии или оператори на зарядна инфраструктура, призоваха днес в открито писмо председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен "да не отстъпва" от плановете продажбите на автомобили с двигатели с вътрешно горене в ЕС да бъдат забранени от 2035 година, предаде Франс прес.

Докато автомобилната индустрия поставя под въпрос тази цел и очаква среща в Брюксел за бъдещето на сектора по-късно тази седмица, подписалите писмото отправят "ясно послание" към Фон дер Лайен да не отстъпва от позицията си и да поддържа целта за нулеви емисии през 2035 година.

Писмото е подписано от производители на електромобили като "Волво" (Volvo) и "Поулстар" (Polestar), производители на батерии, установени в Европа като "Веркор" (Verkor), "Самсунг" (Samsung) и "Ел Джи Енерджи" (LG Energy), оператори на зарядни станции "Фатснет" (Fastned), "Йонити" (Ionity), "Апитроник" (Alpitronic), доставчиците на материали "Талга" (Talga), "Орано" (Orano), както и от оператори на енергийни мрежи като "Ибердрола" (Iberdrola) и Е Де Пе (EDP).

Те призовават Европейската комисия да предприеме "по-смели действия за осигуряване на индустриалното лидерство на Европа" в областта на електрическата мобилност.

Забраната за продажба на нови автомобили на бензин или дизел, включително хибриди, от 2035 г. в ЕС се оспорва от няколко месеца от част от производителите, които са изправени пред забавяне на продажбите на електромобили, засилваща се китайска конкуренция, американски мита и спад на глобалните печалби.

След Бе Ем Ве (BMW) и "Мерцедес-Бенц" (Mercedes-Benz), новият ръководител на "Стелантис" (Stellantis) Антонио Филоза заяви в събота пред вестник "Еко", че тази цел не е "реалистична" без проявяване на "гъвкавост".

Авторите на писмото отбелязват, че компаниите са инвестирали вече стотици милиарди евро в нови проекти и са създали над 150 000 работни места, а "отлагането на целта за 2035 г. ... би подкопало доверието на инвеститорите и би дало трайно предимство на световните конкуренти … в свят, в който, според Международната агенция за енергията, една на всеки четири продадени коли тази година ще бъде електрическа".

Компаниите настояват Европа, която през 2026 г. трябва да направи първи преглед на целта за нулеви емисии, да представи "по-смела и координирана стратегия", включително за "развитие на производството на батерии и осигуряване на суровини".

Те предлагат също така "интелигентни и съгласувани между държавите членки" стимули за покупка на електромобили.

Същевременно за започващото официало утре Международно автомобилно изложение в Мюнхен водещи европейски автомобилостроители представиха нови електрически модели.

"Мерцедес-Бенц" показа нов, изцяло електрически модел Джи Ел Си (GLC) - досега високопроходимите коли от среден клас се предлагаха само с двигатели с вътрешно горене или като плъг-ин хибриди, информира ДПА.

"Джи Ел Си е най-добре продаваният модел на "Мерцедес-Бенц" и затова е толкова важен", каза главният изпълнителен директор на концерна Ола Келениус. Продажбите ще започнат преди Коледа, а първите достави в Европа ще станат факт през пролетта.

Продажната цена не бе посочена, но според Келениус тя ще удовлетвори настоящите сонственици на коли от този модел. Цената на Джи Ел Си с двигател с вътрешно горене в момента започват от около 54 000 евро.



Конкурентният "Фолксваген" (Volkswagen) представи четири нови електрически модела.

Моделите трябва да излязат на пазара през 2026 г. и сред тях е "АйДи Поло" (ID Polo) с цена, започваща от малко под 25 000 евро. Те ще бъдат произвеждани в Испания заради ценови фактори, уточни компанията. През 2027 г. се планира пускане на дори по-евтин модел с работно име "АйДи ЕвриУан" (ID Every1) с цена от около 20 000 евро като наследник на компактния "Волксваген Ъп" (VW Up), чието производство бе спряно през 2023 година.

"Фолксваген" твърди, че е безспорен пазарен лидер при електромобилите в Европа с пазарен дял от 28 процента. В света групата е продала близо 466 000 електромобила от януари до юли от общо 4,41 милиона продадени коли.