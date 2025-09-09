Подробно търсене

Елена Савова
Германия трябва да бъде лидер, а не изоставаща в автомобилния сектор, заяви Мерц при откриването на Мюнхенското автомобилно изложение
Снимка: Manon Cruz/Pool via AP, архив
Мюнхен,  
09.09.2025 13:38
 (БТА)

Германия трябва да застане начело в прехода към електрическа мобилност и да не рискува да изостане, докато азиатските конкуренти и търговските бариери затрудняват германските автомобилостроители да останат конкурентоспособни. Това заяви днес германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Ройтерс. 

В речта си при откриването на  Международното автомобилно изложение (IAA) в Мюнхен, най-голямото подобно изложение в Европа, Мерц подчерта значението на автомобилната индустрия за най-голямата европейска икономика, добавяйки, че прекомерната регулация представлява сериозен риск.

"Искаме да оформяме трансформацията на автомобилната индустрия, а не да я догонваме. И искаме да се възползваме от големите възможности, които тази трансформация предлага за германската автомобилна индустрия и за Германия като цяло", каза канцлерът. 

Мерц заяви, че планира да се срещне с автомобилни производители, доставчици и други заинтересовани страни от автомобилостроенето на среща на върха за сектора, която ще се проведе през следващите четири до шест седмици и на която ще бъдат обсъдени предизвикателствата в бранша.

Изправени пред натиска на американските мита, конкуренцията с Китай и високите разходи, европейски автомобилни компании се надяват да променят нагласите на тазгодишното изложение с редица нови модели

Германската икономика отново се сви през второто тримесечие на 2025 г. на фона на продължителния спад в промишлеността. За да възроди растежа канцлерът обеща да увеличи инвестициите и да подобри имиджа на Германия като дестинация за бизнес. 

Тази година вниманието на изложението, което се провежда веднъж на две години, е насочено към новите електрически модели на германските автомобилни производители. Компании като  Бе Ем Ве (BMW), "Мерцедес" (Mercedes), "Фолксваген" (Volkswagen) и "Ауди" (Audi) са под натиск, след като отчетоха рязък спад в печалбите през първата половина на годината.

Изложението, което е едно от най-важните в света за автомобилната индустрия, както и за секторите на логистиката и транспорта, тази година регистрира рекордна активност от китайски компании. По предварителни данни на Германската асоциация на автомобилната индустрия (VDA), в събитието участват 116 изложители от Китай – повече, отколкото от която и да е друга държава, с изключение на самата Германия.

/ИЦ/

