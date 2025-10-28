И семейството, и институциите са отговорни за насилието при подрастващите, коментираха министри и експерти на кръгла маса „Детство без насилие“

И семейството, и институциите са отговорни за насилието при подрастващите, коментираха участниците в кръгла маса на тема „Детство без насилие“ в Националната спорта академия (НСА), организирана от председателя на Комисията по младежта и спорта в Народното събрание Габриел Вълков.

Всяка една институция е длъжница за това, което се случва, паднаха моралните и семейните стойности и всеки един човек и всяка институция има вина за насилието, което се случва, каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. „Ние като министерство правим опити дизайнерската дрога да бъде спряна. Гласуван е закон за вейповете и т.нар. балони и въпреки това те пак се продават в заведенията“, допълни той.

По думите му за темата за насилието и децата е необходимо институциите да работят заедно. „Необходимо е обединение на институциите. Каквито и закони да правим в Народното събрание, ако те не се спазват, нямат никакво значение“, каза още министърът.

Общо 290 възпитателни дела са разгледани в София от началото на годината, от които 94 са за насилие", съобщи вицепремиерът Атанас Зафиров.

Зафиров, който е и председател на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, посочи, че сред делата за насилие има такива за нанасяне на лека или средна телесна повреда, побой, заплахи и обиди в социалните мрежи. Заместник министър-председателят посочи, че понякога родителите не само неглижират децата си, но и отсъстват изцяло от живота на детето си. По думите му често родителите са мигрирали в чужбина да работят, децата им се отглеждат от възрастни роднини, които трудно осъществяват какъвто и да е контрол върху поведението и възпитанието на детето, или се настаняват в институции.

Визията на Министерството на младежта и спорта за ограничаване на инциденти с деца е свързана с организиране на спортни мероприятия. Необходимо е повече деца да отделят време за спортна активност и по този начин да изграждат качества и характер, каза заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев.

На кръглата маса присъстваха близо 40 експерти и участници от академичната и социалната сфера. Сред тях бе и председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Теодора Иванова, която отбеляза, че съвместната работата на Агенцията с общините през последните години се е подобрила.

„Взаимодействието ни с общините относно работата ни с децата е ключов момент. Събудихме местната власт. През последните две години сме в контакт и координация с различните общини, за да можем заедно да се борим срещу агресията и насилието“, каза д-р Теодора Иванова.

Тя посочи, че Националната линия за деца е на разположение 24 часа и е напълно безплатна на територията на цялата страна. "Това е линия, която Държавната агенция за закрила на детето управлява от много години. На него получаваме около 28 000-30 000 обаждания на година. За миналата година има около 2500 подадени сигнала за деца в риск", съобщи тя, като отбеляза, че повече от 50% от постъпилите сигнали за насилие с деца са в семейството.

„Разпадът на обществото започва от разпада на българското семейство като институция. Около 60% от децата през последните години се раждат без брак, което води до това, че лесно се разпадат връзките и децата остават с един родител“, посочи в своето изказване директорът на Държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“ д-р Цветеслава Гълъбова.