Кметът на Бяла иска одобрение от Общинския съвет да се кандидатства с проект за ремонт на градския стадион

Община Бяла да кандидатства с проект по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти на Министерството на младежта и спорта за ремонт на градския стадион предлага с докладна записка до Общинския съвет кметът на Бяла Димитър Славов.

За БТА той съобщи, че проектът предвижда ремонт на футболния терен, който е с размери 110 на 73,50 метра, подмяна на съществуващата естествена тревна настилка с изкуствена трева от най-висок клас, както и закупуване на нови футболни врати. Отделно, ще бъде ремонтирана и лекоатлетическата писта, а също и оградата на спортното съоръжение.

Необходимата сума е в размер на около 1,9 млн. лева, като от тях около 400 000 лева ще бъдат осигурени от общинския бюджет.

Предложението на кмета ще бъде подложено на гласуване на днешното заседание на Общинския съвет. Дневният ред включва общо 12 точки.