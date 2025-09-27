Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че не разбира омразата към него и правителството от страна на президента Румен Радев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че не разбира „омразата и постоянния хейт“ на президента Румен Радев към него и правителството. Изказването на Борисов бе по време на откриването на Националната академия на младежката организация на партията в Панагюрище, на която присъстваха и вицепремиерът Томислав Дончев и председателят на парламентарната регионална комисия и депутат от ГЕРБ Николай Нанков.

Борисов отговори на обвиненията на президента Румен Радев, че не допуска министри на събития с негово участие. По думите на Борисов членовете на кабинета сами отказвали да присъстват, защото "няма нито едно мероприятие, на което обединителят да е пропуснал да говори срещу политическия си опонент – един обикновен депутат в мое лице“.

По думите на Борисов държавният глава използва държавната машина и присъствието на журналисти, за да отправя необосновани обвинения, без да допуска въпроси. „Пускам министрите, но те няма как да стоят до човек, който вече се е превърнал в партиен лидер. Не разбирам неговата злоба и омраза, която излъчва“, допълни лидерът на ГЕРБ.

По темата за енергетиката Борисов посочи, че договорът с турската компания „Боташ“ ежедневно генерира фактури по 1,5 млн. лева и задълженията вече надхвърлят половин милиард. „Когато аз поставям този въпрос, Радев ме пита за чувалите от "Хемус". Лотът ще бъде пуснат и ще се види къде са отишли парите“, каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ден след последния вот на недоверие към кабинета опозиционните партии „Меч“ и „Възраждане“ започнали да се обвиняват помежду си в некадърност. „Как очакват избирателите на ПП–ДБ да работят с тези хора?“, попита той.

Според него основната задача на опонентите е да намерят оправдание за провала си, като посочват ГЕРБ за виновен. Борисов допълни, че част от атаките са свързани с искания за контрол върху службите. „Сега някой искал да им вземе службите. Ама тези служби ги определяше Радев. На тях им трябват за бухалка, затова поименно предлагат Бойко Рашков“, каза още лидерът на ГЕРБ.

„Как си представят ПП-ДБ с тези партии да се трасира геостратегическият евроатлантически път? ГЕРБ ви прекара по този път – вие сте в еврозоната, вие сте в Шенген. В момента сме сред най-добрите партньори на Европейската комисия във военнопромишлената сфера и активно работим за модернизирането на армията“, заяви Борисов.

И напомни, че именно той е довел за първи път японски премиер в България. „Радев се похвалил, че бил с японския премиер. Аз доведох японския премиер за първи път в България“, каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ се върна и към местните избори в Панагюрище преди две години, когато партията загуби, „въпреки всичко, което е направено за общината“. Той подчерта приноса на ГЕРБ за развитието на региона, включително съвместната работа с Лъчезар Цоцорков и „Асарел Медет“.