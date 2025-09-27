Спортен празник с участието на Димитър Бербатов и Илия Царски ще се състои в Панагюрище

Спортен празник в Панагюрище с участието на Димитър Бербатов и Илия Царски ще се проведе днес от 10:00 часа в Pana Green Park. В инициативата участват всички спортни клубове от общината, съобщиха от общинската администрация.

Програмата включва спортни демонстрации, активности за деца, срещи с шампиони и треньори, музика, игри и изненади. Гости на проявата ще бъдат футболистът Димитър Бербатов и автомобилният пилот Илия Царски родом от Панагюрище, който ще направи демонстрация със спортен автомобил на специално обособена отсечка.

Целта на спортния празник е да популяризира спорта сред децата и младежите, да насърчи активния и здравословен начин на живот и да представи дейността на всички спортни клубове в общината.

Миналата седмица се проведоха първите Балкански спортни игри за деца и младежи, преборили онкологично заболяване.