Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова
Спортен празник с участието на Димитър Бербатов и Илия Царски ще се състои в Панагюрище
Снимка: БТА/ архив
Панагюрище,  
27.09.2025 06:57
 (БТА)

Спортен празник в Панагюрище с участието на Димитър Бербатов и Илия Царски ще се проведе днес от 10:00 часа в Pana Green Park. В инициативата участват всички спортни клубове от общината, съобщиха от общинската администрация.

Програмата включва спортни демонстрации, активности за деца, срещи с шампиони и треньори, музика, игри и изненади. Гости на проявата ще бъдат футболистът Димитър Бербатов и автомобилният пилот Илия Царски родом от Панагюрище, който ще направи демонстрация със спортен автомобил на специално обособена отсечка.

Целта на спортния празник е да популяризира спорта сред децата и младежите, да насърчи активния и здравословен начин на живот и да представи дейността на всички спортни клубове в общината.

Миналата седмица се проведоха първите Балкански спортни игри за деца и младежи, преборили онкологично заболяване.

