Над 97 процента изпълнение на приходната част от бюджета за миналата година отчита Община Исперих

Годишният план за приходната част на бюджета на Община Исперих за миналата година е изпълнен на 97,43 процента. Размерът на постъпилите приходи към края на 2024 г. е 54 984 094 лв., се посочва в докладната записка на кмета Белгин Шукри, която ще бъде разгледана на днешното заседание на Общинския съвет. Документите, внесени за обсъждане на заседанието са публикувани на сайта на общината.

Изпълнението на местните данъчни приходи е 85 на сто спрямо годишния план, а собствените неданъчни приходи са изпълнени на 90 процента, отчита кметът. Според справката реално изплатените разходи към края на миналата година възлизат на 47 108 236 лв., което е 83 на сто от плана. Планът на капиталовите разходи през отчетния период е 11 361 205 лв., а изпълнението е в размер 10 576 653 лв. или 93,09 процента.

Приетият в началото бюджет на община Исперих за 2024 год. е 48 495 697 лв. След актуализации той е увеличен с 7 939 566 лв. и към края на годината възлиза на 56 435 263 лв., се посочва още в документа.

По време на заседанието кметът ще представи информация и за изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих за първото шестмесечие на 2025 г. В дневния ред са още докладни записки за актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи и актуализиране на бюджета за настоящата година, безвъзмездно предоставяне на лек автомобил за нуждите на Районното управление в Исперих, както и разрешаване на маломерни паралелки в училища в общината.

Общинските съветници ще дадат становище и за отдаване под наем на общинско помещение, недвижим имот, земеделски имоти. Те ще обсъдят и предложения за продажба на поземлен имот за изграждане на супермаркет и за придобиване на частен имот във Вазово за нуждите на гробищния парк в селото.

Проекто-дневният ред включва и докладна записка за определяне на представител на общината в Общото събрание на Асоциацията по ВиК, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Исперих.