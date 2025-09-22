Панагюрище отбеляза годишнината от обявяването на Независимостта на България с издигане на националното знаме, празнично шествие и молебен

Панагюрище отбеляза годишнината от обявяването на Независимостта на България с тържествена церемония на централния площад „20 април“. Националното знаме бе издигнато от кмета на общината Желязко Гагов.

Празничното шествие, предвождано от духов оркестър „Делчо Радивчев“ при Народно читалище „Виделина – 1865“ и Регионален клуб „Традиция“, премина по главните улици до площад „Цар Освободител“, където бе отслужен благодарствен молебен. Последва поклонение и поднасяне на венци и цветя пред Паметника на загиналите във войните за национално обединение на България. Членове на клуб „Традиция“ отбелязаха празника и с тържествени залпове.

На церемонията присъства кметът Желязко Гагов, председателят на Общинския съвет Иван Лалов, заместник-кметът Пепа Филина, представители на политически партии, местната власт, неправителствени организации и граждани. Цветя бяха поднесени и от ученици и учители от училищата в града.

В програмата се включиха и деца от Центъра за подкрепа за личностно развитие и детска градина „Първи юни“.