В Плевен с тържествен ритуал, поднасяне на цветя и концерти се честват 117 години от обявяването на Независимостта на България

С тържествен ритуал в Плевен започна честването на Деня на независимостта на България. Той се състоя на площад „Стефан Стамболов“ с участието на военнослужещи от Плевенския гарнизон. Ритуалът започна с изпълнение на общинския хор „Гена Димитрова” с диригент Анелия Дечева.

За значимостта на датата 22 септември 1908 г. в българската история говори директорът на Регионалния исторически музей в Плевен д-р Володя Попов.

Освобождението на България от 1878 г., Съединението от 1885 г. и обявяването на независимостта през 1908 г. са трите основни дати, които определят характеристиката на българския суверенитет. Неслучайно тя е сложна, противоречива, за да може България в определен момент да осъзнае, че търси най-правилната форма за своята държава, каза Попов.

Обявяването на независимостта е обективен завършек, продукт на външни и вътрешни фактори. Определящите обаче ние трябва да преценим кои са – дали това, че във външнополитически аспект Австро-Унгария има интереси в Югозападните Балкани, или това, че в Турция е извършен младотурският преврат, или скандалът около българската дипломатическа мисия на Иван Гешов в Константинопол, което определя фона на политическия живот в Европа тогава, или вътрешните процеси, които текат в страната и решимостта на княз Фердинанд да обяви независимостта, каза още д-р Попов.

Той подчерта, че актът на обявяването на независимостта поставя края на Българското възраждане. След нейното обявяване започва период на еволюция и утвърждаване на българската държава, който е не по-малко труден, каза още директорът на музея.

В знак на признателност бе запазена минута мълчание, бяха поднесени венци и цветя пред паметния знак на площад „Стефан Стамболов“, поставен по повод 100 години от обявяването на независимостта на България.

Празникът продължи с концерт на общинския духов оркестър с диригент Пламен Марков.

Посветена на 117-ата годишнина от обявяване на Независимостта на България е и празничната хоротека, която ще се състои тази вечер на площад „Възраждане“. В нея ще се включи фолклорният танцов ансамбъл „Шопско настроение“ с ръководител Пламен Дограмаджиян, клуб „Веселяци“ с ръководител Цветин Димитров, фолклорният състав „Луди - млади“ с ръководител Христина Цветкова, клуб за народни хора при читалище „Лик - 1959“ с ръководители Даниела Цолова и Светослав Никифоров.

Празничната програма в Плевен ще завърши с концерт на младите плевенски таланти Александър Колев и Боби Ковачев, който ще се състои също на площад "Възраждане".