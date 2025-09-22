Ямбол отбеляза 117 години от Независимостта на България с тържествена церемония в Музея на бойната слава

С военен ритуал, изпълнения на градския Духов оркестър, издигане на националния флаг и благодарствен молебен в Ямбол бяха отбелязани 117 години от обявяването на Независимостта на България. Тържествената церемония за поредна година се състоя в Музея на бойната слава в града.

Нека бъдем достойни за независимостта, която получихме, защото тя не се подарява, а се извоюва. Днес отново сме изправени пред нови предизвикателства, но техният смисъл е същият – ако сме свободни и единни, трябва да пазим нашата независимост, да отстояваме нашите интереси и да работим за едно достойно бъдеще на България, каза в словото си кметът на Ямбол Валентин Ревански.

„Нашите предци ни показаха, че когато сме единни, можем да постигнем и онова, което смятаме, че е невъзможно. Истинската история трябва да се предава на идните поколения, за да имаме бъдеще. Затова трябва да се връщаме и назад във времето, за да стигаме по-бързо до истината“, обърна се към присъстващите официални гости и граждани кметът на Ямбол.

„Датата 22 септември винаги е била и ще бъде източник на огромна духовна радост, защото честваме своята независимост и свобода от едно многовековно и тежко робство. Този празник и днес ни разкрива неизменната истина, че тялото може да бъде оковано, но духът никога“, каза след благодарствения молебен архиерейският наместник в Ямбол отец Йоан Петров.

„Имаме не само славна история, но и надежда в нашето съвремие. И от там зависи дали ще имаме светло бъдеще. А ще имаме такова, когато и държава, и църква, и народ сме заедно, обединени, гледащи в една посока“, посочи още архиерейският наместник на Ямболска духовна околия. Свещеникът посочи, че Ямбол е добър пример в тази посока, защото местна и държавна власт работят в единение с обществото.

На честването присъстваха също областният управител на Ямбол Николай Костадинов, народните представители Красимир Йорданов („БСП за България“) и Никола Димитров („Възраждане“), общински съветници, командирът на Авиобаза „Безмер“ полк. Милен Димитров, военнослужещи граждани и ученици.

Отбелязването на празника продължава с патриотична игра „Исторически лабиринт”, в която участват отбори от ямболските училища. Учениците трябва да открият верните отговори чрез експозициите в музея.

Музеят на бойната слава, който е единственият общински военен музей в страната, е отворен до 16:00 часа безплатно за посетители. Със свободен вход за посещения днес до 14:00 часа е и Културно-информационният център „Безистен“ в Ямбол.