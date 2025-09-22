Само единни и обединени около национални приоритети можем да градим държавата, каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова

Само единни и обединени около национални приоритети можем да градим държавата си като просперираща, уважавана и предпочитана от младите. Това каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова в слово по повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България.

Нашите предци ни дадоха пример за мъдрост и далновидност в съдбовни за нацията моменти, каза Киселова. Наш дълг като техни наследници е да следваме съветите им и да милеем за България, добави тя.

Честито царство – това е поздравът на сънародниците ни в онези дни, добави още председателят. По думите на Киселова възторгът е всеобщ, защото осъзнават важността на това значимо събитие. Това събитие превръща България от автономно и васално княжество в суверенна и пълноправна държава, посочи още Наталия Киселова.

Това е трета стъпка след Освобождението и Съединението към националния идеал всички българи да са свободни, обединени и равни с останалите народи, добави председателят. След дипломатическата защита на независимостта и признаването от Великите сили и съседните държави, България излиза на международната сцена – равнопоставена държава, която може самостоятелно да се развива политически и икономически, каза още Киселова.

По думи на председателя няма по-знаково място от Велико Търново за тържественото огласяване от княз Фердинанд и правителството на Александър Малинов на манифеста, възвестяващ този исторически акт.