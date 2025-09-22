Подробно търсене

Подписването на Манифеста за обявяване на Независимостта на България е акт на национална гордост, каза зам.-кметът Милена Желева

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Снимка: Павлина Дудева, кореспондент на БТА в Стара Загора
Стара Загора,  
22.09.2025 11:38
 (БТА)

Днес отбелязваме историческия ден, в който е подписан и прочетен Манифеста за обявяване на Независимостта на България през 1908 година. Това е акт на национална гордост, на гордост за целия български народ. До този момент ние сме васално княжество на Османската империя - 30 години след Освобождението. Това каза по време на тържествения ритуал под надслов „В памет на големите български държавници“, с който в Стара Загора бяха отбелязани 117 години от Независимостта на България, заместник-кметът Милена Желева. Тя допълни, че именно това, че България е била васално княжество я е поставило в една зависимост - икономическа, правна, държавна и дори образователна. "Едва след този ден, който е част от поредица на десетилетия дълга борба, а тази борба е била не само политическа, а духовна, икономическа и научно-просветна, десетилетия след това можем да се назовем независима държава“.

Желева припомни, че през годините, в които България е била васално княжество, тя няма свои митници и железници, както и свои приходи, а именно тогава България се намира в едно голямо стопанско развитие. „Може би случилото се на Балканите и в Европа в тези бурни години дава тази смелост на хората, които отиват във Велико Търново заедно с княз Фердинанд и казват „Не, от днес ние ще бъдем истинска пълноправна европейска държава и ще имаме цар, а не княз.“ Нека бъдем горди техни наследници, пожела заместник-кметът.

Тя посочи, че ритуалът, с който отдаваме своята признателност към всички, борили се за българската независимост, се провежда именно в двора на храма „Св. великомъченик Димитър“, защото „в този храм е крачил и старозагорският митрополит Методий Старозагорски. Той през целия си съзнателен живот се е борил за духовна независимост и за нашата национална идентичност“, допълни Милена Желева.

Празничният ден започна с молебен, отслужен от старозагорското свещеничество, в Митрополитския храм „Св. великомъченик Димитър“. 

Малко по-късно на площада пред община Стара Загора ще се състои концерт, посветен на Деня на независимостта. В него ще участва Представителен ансамбъл за народни песни и танци „Зорница“ при Народно читалище „Свети Климент Охридски ‒ 1858“ в Стара Загора. 

Програмата ще завърши с концерт на Общинския духов оркестър.

БТА припомня, че три дни, след като в старата столица Велико Търново България отхвърля васалната си зависимост от Турция и провъзгласява пълен държавен суверенитет, а княз Фердинанд, в присъствието на своите министри, прочита Манифест за провъзгласяване на Независимостта, на 25 септември 1908 г. цар Фердинанд пристига в Стара Загора. Градът е празнично украсен с цветя и венци. Царят е посрещнат с хляб и сол пред специално издигнатата арка. По повод знаменателното събитие Митрополит Методий Кусев отслужва молебен именно в храм „Свети Димитър“.

