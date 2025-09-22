Свободата и независимостта не са даденост, а отговорност, каза вицепремиерът Атанас Зафиров по повод 22 септември

Нека този ден ни напомня, че свободата и независимостта не са даденост, а отговорност. Това каза вицепремиерът и председател на „БСП – Обединена левица“ Атанас Зафиров в поздравление по случай Деня на независимостта, разпространено от пресцентъра на БСП.

На паметния 22 септември преди 117 години България разкъсва мрежата от политически зависимости и официално, и всепризнато започва да определя сама своята вътрешна и външна политика“, заяви Зафиров. Той подчерта, че този държавен акт е най-значимият в новата ни история, защото е логическият завършек на Съединението на Княжество България с Източна Румелия и на всички борби за национално освобождение. Без Независимостта саможертвата на хилядите, оставили костите си в пантеона на родината, би била напразна, каза Зафиров.

Според него, усилието ни днес е да запазим паметта за националните герои, да осмислим уроците на историята и да носим в сърцата си същия идеал за обединение. Това е нашият дълг – да градим държава, която е равноправен член в семейството на цивилизованите народи, допълни Зафиров.

Имаме нужда от единство и национален идеал, за да преодолеем изпитанията на времето. Вярвам, че българският дух и днес е способен да отстоява тази кауза, заяви той.

Велико Търново е център на днешните тържества, посветени на 117 години от обявяването на Независимостта на България.