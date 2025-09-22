Велико Търново ще бъде център на тържествата за Деня на Независимостта, в честването ще участва председателят на парламента Наталия Киселова

Велико Търново днес ще бъде център на тържествата, посветени на 117 години от обявяването на независимостта на България, в честването на празника ще участва председателят на Народното събрание Наталия Киселова, съобщиха организаторите от пресцентъра на Община Велико Търново.

От парламентарния пресцентър информираха, че Киселова ще присъства на празничната Света литургия в църквата „Св. 40 мъченици“, която ще бъде отслужена от Великотърновския митрополит Григорий с участието на квартет „Ангелски гласове“. Тя ще наблюдава военния ритуал по издигане на националното знаме в Архитектурно-музейния резерват „Царевец“. Наталия Киселова ще произнесе слово по повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България и ще поднесе цветя пред Пирамидата на Независимостта.

Предвижда се председателят на парламента да се включи в празничното шествие и полагане на венци и цветя на паметника „Майка България“. Наталия Киселова ще наблюдава спектакъла на участниците в XVIII Международен фестивал на военните оркестри. Председателят на Народното събрание ще приеме рапорта на командващия тържествената заря-проверка на площад „Цар Асен І”.

Тържественият ден ще започне с празничната Света литургия, отслужена от Великотърновския митрополит Григорий с участието на квартет „Ангелски гласове” в църквата „Свети 40 мъченици“, където княз Фердинанд прочита манифеста за обявяване на Независимостта на 22 септември 1908 година, заедно с министрите от кабинета на премиера Александър Малинов. Възстановката на историческия акт и прочитането на манифеста ще бъдат пресъздадени от актьорите на Музикално-драматичния театър “Константин Кисимов“.

След литургията се предвижда водосвет и поръсване на бойното знаме на Националния военен университет „Васил Левски”, както и на знамената на държавни и общински институции, учебни заведения и неправителствени организации.

Военният ритуал за издигане националното знаме на Република България ще се състои в крепостта „Царевец“, след което гостите и участниците в тържествата ще поднесат венци и цветя на Пирамидата на Независимостта, където манифестът е бил прочетен за втори път.

От историческата крепост към центъра на града ще потегли празнично шествие, в което ще се включат и музикантите, участващи във Фестивала на военните духови оркестри. Оркестрите от България, Гърция и Турция ще изнесат шоу спектакъл пред сградата на пощата.

На открита сцена ще се изявят детските творчески формации от общината. След фолклорния концерт на Капанския ансамбъл ще започне голямото търновско хоро.

В 19:00 часа на площад „Цар Асен“ ще се състои изпълнение на строеви хватки с оръжие от Представителната част на Националния военен университет „Васил Левски”. В 19:30 часа на площада в подножието на Царевец ще започне тържествената заря проверка. Националната служба за охрана обяви въведените мерки за сигурност. Празничният ден ще завърши с аудио-визуалния спектакъл „Царевград Търнов - звук и светлина” и тържествени илюминации.

Множество събития предшестваха честването на Независимостта във Велико Търново. Сред тях беше Международният фестивал на военните духови оркестри, Нощта на Самоводската чаршия и Фестивалът на занаятите, 3D-мапинг шоу върху фасадата на Художествената галерия „Борис Денев“, различни концерти и изложби.