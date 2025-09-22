Започна честването на 117 години от Независимостта на България с тържествена литургия в храма "Св. 40 мъченици" във Велико Търново

Започна честването на 117 години от обявяването на Независимостта на България с тържествената литургия в църквата "Свети 40 мъченици" във Велико Търново. Службата ръководи никополският епископ Матей.

Присъства председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Тя каза, че днешният ден е много важен за държавата да придобие самостоятелен облик. Въпросът за независимостта, освен личностно себеусещане, е българската държава да постави по един категоричен начин своите интереси и да се бори за тях, допълни Киселова. Кметът на Велико Търново Даниел Панов каза, че предците са ни завещали да имаме независима и свободна България, която ние трябва да надграждаме, за да осигурим по-добро бъдеще за децата, затова е важно да има обединение, а не разединение.

Сред официалните лица присъстваха председателят на Общинския съвет Венцислав Спирдонов, областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева, началникът на Националния военен университет (НВУ) “Васил Левски“ бригаден генерал Станчо Кайков, народни представители, както и представители на образователни и държавни институции и политически партии. Сред гостите бе също генералният директор на БТА Кирил Вълчев и генералният директор на „Арменпрес” Нарине Назарян.

По традиция тържественият ден започна в историческия храм, където, след пристигането си на гара „Трапезица“, княз Фердинанд прочита манифеста за обявяване на Независимостта на 22 септември 1908 година, заедно с министрите от кабинета на премиера Александър Малинов. Възстановката на историческия акт и прочитането на манифеста ще бъдат пресъздадени от актьорите на Музикално-драматичния театър “Константин Кисимов“ пред гостите на тържеството.

В манифеста се казва "Винаги миролюбив, Моят Народ днес копнее за своя културен и икономически напредък; в това направление нищо не бива да спъва България; нищо не трябва да пречи за преуспяването ѝ. Такова е желанието на Народа Ми, такава е неговата воля – да бъде според както той иска. Въодушевен от това свето дело и за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния, прогласявам съединената на 6 септември 1885 година България за Независимо българско царство".

След прочитането на манифеста бе изпълнен водосвет на бойното знаме на НВУ „Васил Левски”, както и на знамената на държавни и общински институции, учебни заведения и неправителствени организации.

Церемонията продължава с издигане на националното знаме на Република България в крепостта „Царевец“, след което гостите и участниците в тържествата ще поднесат венци и цветя на Пирамидата на Независимостта, където манифестът е бил прочетен отново. Следва шествие с участниците в церемонията, гражданите и гостите на Велико Търново до центъра на града. В шествието ще се включат и участниците в тазгодишния Фестивал на Военните духови оркестри.