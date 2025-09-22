Подробно търсене

Само единни и обединени около национални приоритети можем да градим държавата, каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова

Петра Куртева
Снимки: Марина Петрова/БТА
Велико Търново,  
22.09.2025 11:05
 (БТА)

Само единни и обединени около национални приоритети можем да градим държавата си като просперираща, уважавана и предпочитана от младите. Това каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова в слово по повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България.

Нашите предци ни дадоха пример за мъдрост и далновидност в съдбовни за нацията моменти, посочи Киселова. Наш дълг като техни наследници е да следваме съветите им и да милеем за България, добави тя.

Честито царство – това е поздравът на сънародниците ни в онези дни, добави председателят. По думите на Киселова възторгът е всеобщ, защото осъзнават важността на това значимо събитие.

 

