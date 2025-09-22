Само единни и обединени около национални приоритети можем да градим държавата, каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова

site.btaСамо единни и обединени около национални приоритети можем да градим държавата, каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова
Само единни и обединени около национални приоритети можем да градим държавата си като просперираща, уважавана и предпочитана от младите. Това каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова в слово по повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България.
Нашите предци ни дадоха пример за мъдрост и далновидност в съдбовни за нацията моменти, посочи Киселова. Наш дълг като техни наследници е да следваме съветите им и да милеем за България, добави тя.
Честито царство – това е поздравът на сънародниците ни в онези дни, добави председателят. По думите на Киселова възторгът е всеобщ, защото осъзнават важността на това значимо събитие.
(следва)
/РИ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина