Само единни и обединени около национални приоритети можем да градим държавата, каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова

Само единни и обединени около национални приоритети можем да градим държавата си като просперираща, уважавана и предпочитана от младите. Това каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова в слово по повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България.

Нашите предци ни дадоха пример за мъдрост и далновидност в съдбовни за нацията моменти, посочи Киселова. Наш дълг като техни наследници е да следваме съветите им и да милеем за България, добави тя.

Честито царство – това е поздравът на сънародниците ни в онези дни, добави председателят. По думите на Киселова възторгът е всеобщ, защото осъзнават важността на това значимо събитие.

