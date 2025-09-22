Подробно търсене

Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост, написа президентът Румен Радев

Марин Колев
Румен Радев Снимка: Минко Чернев/БТА, архив
София,  
22.09.2025 09:11
 (БТА)

Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост, който трябва да следваме и днес, написа президентът Румен Радев във фейсбук по повод Деня на независимостта - 22 септември. Днес отдаваме почит към политическата зрялост на предците ни, които обявиха България за независима държава. След 1908 г. народът ни много пъти доказа, че има и волята, и силата сам да определя своето бъдещe, допълва държавният глава. 

Наивно и опасно е да очакваме друг да решава проблемите ни и отстоява националните ни интереси. Длъжни сме да следим и настояваме институциите да изпълняват народната воля. Да предявяваме своите демократични права, пише още президентът Радев.

Независимостта означава да сме суверенни в отношенията си със света и свободни в изявата на своята демократична воля. Да браним тези си права от всяко посегателство. Успехът ни е възможен, само ако в България правото е тъждествено на справедливостта, а Конституцията и законите стоят над всяка политическа корист, заявява Радев. 

Велико Търново днес ще бъде център на тържествата, посветени на 117 години от обявяването на Независимостта на България. 

/РИ/

Към 10:27 на 22.09.2025 Новините от днес

