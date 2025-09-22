Подробно търсене

Варна отбеляза годишнината от обявяването на Независимостта на България с военен ритуал и молебен

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
На площад „Независимост“ във Варна се провежда общоградско честване на 117 години от обявяването на Независимостта на България Снимки: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Варна,  
22.09.2025 11:48
 (БТА)

С военен ритуал и празничен молебен Варна почете 117-ата годишнина от Независимостта на България.

Командирът на Военноморските сили (ВМС) контраадмирал Кирил Михайлов прие строя на почетния караул от военнослужещи от състава на ВМС. На централния площад в града тържествено бе издигнато националното знаме и флаговете на крайморския град и Европейския съюз.

Свещеници от Варненската и Великопреславска митрополия отслужиха празничен молебен.

На тържеството присъстваха областният управител проф. Андрияна Андреева, заместник-кметът Илия Коев, командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, председателят на Общинския съвет Христо Димитров, евродепутатът Емил Радев, депутати, представители на държавната и местната власт, граждани.

Отбелязването на празника завърши с изпълнения на фолклорен ансамбъл „Варна“ и празнично общоградско хоро.

Тържествата по случай 117 години от обявяването на Независимостта на България бяха организирани от Община Варна, ВМС, Варненската и Великопреславската митрополия.

/РИ/

Към 12:01 на 22.09.2025 Новините от днес

