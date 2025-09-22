София отбелязва 117 години от обявяването на независимостта на България, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Честването ще започне в 11:00 ч. пред паметника "Независимостта на България" на площад "Княз Александър I". В програмата ще участват Националната гвардейска част, вокален квартет "Славей", квартет "Светоглас", актрисата Василка Сугарева, Софийският духов оркестър към Общински културен институт - Дом на културата "Искър" с диригент Васил Делиев. Тържеството ще продължи с фолклорен концерт с участието на танцов ансамбъл "Средец" и танцов ансамбъл "Здравец" към Общински културен институт - Дом на културата "Средец". Музикантите от Софийския духов оркестър ще изпълнят хора̀та на Дико Илиев.

Отбелязването на Деня на Независимостта се организира от Столичната община и е част от Календара на културните събития на София.

22 септември е обявен за официален празник с решение на 38-ото Народно събрание от 10 септември 1998 година. Празникът се отбелязва по стар стил. През 1908 г. в църквата "Св. Четиридесет мъченици" в Търново, днешно Велико Търново княз Фердинанд I с манифест обявява независимостта на Княжество България. Така е отхвърлена васалната зависимост от Османската империя, наложена ѝ от Берлинския конгрес (13 юни-13 юли 1878). България е обявена за царство, а княз Фердинанд I приема титлата "цар на българите".



