НСО въвежда мерки за сигурност по повод честванията във Велико Търново на обявяването на Независимостта на България
Националната служба за охрана (НСО) въвежда мерки за сигурност във Велико Търново по повод 117-годишнината от обявяването на Независимостта на България, съобщиха от НСО.
Велико Търново ще бъде център на честванията, а кулминацията е тържествената заря проверка с начало 19:30 часа на площад „Цар Асен I“, .
Достъп на гражданите до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18:00 часа през три пункта за проверка, разположени на ул. „Никола Пиколо“, на ул. „Иван Вазов“ и на ул. „Св. Климент Охридски“.
Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на хора във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.
За времето от 17:00 ч. до 22:00 ч. се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи (дронове) в зоната на провеждане на мероприятието.
