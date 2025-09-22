В Пловдив с възстановка и празнични концерти бе отбелязана 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България

С историческа възстановка на събитията от 1908 г. на Комитет „Родолюбие“ в Пловдив бе чествана 117-ата годишнина от провъзгласяването на Независимостта на България. Церемонията се състоя на пл. „22 септември“, където се намира Колоната на Независима България.

Празнично слово по повод празника произнесе д-р Петко Георгиев – главен библиотекар и завеждащ отдел „Специални сбирки” в Народна библиотека “Иван Вазов” в Пловдив. След като разказа за събитията около паметната за нашата страна дата и очерта политическата и икономическата обстановка по онова време в Европа, на Балканите и в България, д-р Петко Георгиев посочи, че през 1908 г във вестник "Марица" в Пловдив е публикуван материал, критикуващ събитията от 22 септември 1908г. Д-р Георгиев добави, че тези далечни критики се оказват пророчески и верни. Промените в конституцията, които дават право на монарха да сключва военни съюзи без съгласието на Народното събрание, водят го грешни изводи, национална катастрофа и Ньойски договор. Според Георгиев всички ние пропускаме нещо много важно, ако на 22 септември 1908 г. България не беше обявила независимост, щеше да пропусне историческия шанс да стане пълноправна европейска страна и щеше да влезе в поредицата от войни, като васална османска провинция. „Тогава не ние щяхме да прекрояваме граници и въпреки, че сме загубили войната, да излезем с териториално разширение, а други щяха да прекрояват нашите граници или иначе казано България можеше и да я няма“, каза Петко Георгиев.

По думите му независимостта е сложно понятие. Всичко в този свят е един безкраен закономерен низ от зависимости, но истинската независимост е в това да кажеш "не" най-вече на приятелите си и най-вече, когато си убеден, че това е в ущърб на теб, на семейството или на родината ти. Това се нарича далновидност, това е онази трезва способност на държавника да вижда напред и да вземе най-правилното решение за отечеството си, заключи Петко Георгиев.

Честването е организирано от община Пловдив и събитието е част от Културния календар на града. На официалното събитие, посветено на 117-ата годишнина от провъзгласяването на Независимостта на България в Пловдив, присъства кметът на града Костадин Димитров, областният управител проф. Христина Янчева, председателят на общинския съвет Атанас Узунов, заместник-кметове на Пловдив, кметове на шестте района на Пловдив, общински съветници, представители на институции и политически партии в Пловдив, общественици и граждани.

Пред Колоната на Независима България на площад „22 септември“ в Пловдив бяха положени венци и цветя под музикалния съпровод на Духов оркестър – Пловдив.

Отбелязаването на празника в Пловдив започна с молебен в храм „Света Неделя“ и с полагане на венци и цветя на паметната плоча на Александър Малинов до Източната порта в подножието на Стария град, които се организират всяка година от сдружение „Петко Каравелов“ в Пловдив.

По случай Деня на независимостта на България пред Часовниковата кула на Сахат тепе (Данов хълм) се състоя празничен концерт с изпълнения на патриотични песни от Пловдивско певческо дружество „Ангел Букорещлиев“ и Арт Войс Център. От мястото се разкрива гледка към целия град. Празничната програма бе обогатена и от изпълнения на деца от Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“, които свириха на пиано, ксилофон и ударни инструменти. В програмата бяха включени и рецитации на вдъхновяващи стихотворения от ученици на Основно училище „Христо Ботев“. Концертът цели да запази българския дух, в който минало и бъдеще се срещат чрез музиката, да предаде корените си и да възпитава младите в любов към родината, заявиха организаторите.