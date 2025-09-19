Борисов и Пеевски лъжат цялото българско общество от близо 20 години, заявиха в декларация от ПП-ДБ

„Борисов и Пеевски лъжат цялото българско общество от близо 20 години. Колкото и да си мислите, че ще управлявате още дълго, историческото ви време изтича. Вашата стабилност може да се закрепи само с жесток терор, основан на лъжи и насилие“, заявиха в декларация от парламентарната група „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ). В началото съпредседателят на групата Николай Денков обяви, че тя е за политиката и за човещината, за добротата. Но тя е и за лъжите, и за Диктатурата с главно Д, И за най-важния въпрос – защо сме в тази зала, допълни Денков.

Той показа снимка на съпругата на арестувания кмет на Варна с тримесечното им бебе и с призива „Спри диктатурата“.

„Само психопати могат да задвижат координираната акция, която отвлече бащата на това дете и го държи в ареста месеци наред въз основа на изфабрикувани показания. Нищо човешко не е останало у хората, реализирали тази грозна акция. Защото всеки от тях знае за какво става дума, но се е съгласил да участва. Защото лъжата стана по-важна от истината. Защото за много хора в тази зала стана по-комфортно да живеят в матрицата на лъжата“, обяви Денков. Той припомни, че преди няколко дни във връзка с последния вот на недоверие един от водещите политици на ГЕРБ е казал, че живеем в две паралелни реалности. Реалността, в която живеем ние, отхвърля шантажа и манипулациите, с които ни заливате, схемите, с които вие, управляващите, държите на каишка разследващи от антикорупционна комисия, прокурори и съдии, заяви съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ.

Той определи като лъжа, че разследващите държат кмета Коцев в ареста, защото като кмет може да попречи на разследването. Ако беше вярно, и бившият заместник-кмет на София Барбутов щеше да е извън ареста, защото вече не е на позиция и няма как да попречи на разследването, заявяват от политическата сила.

В нашата реалност е и Паскал, когото никой от нас никога не е виждал, но се споменава в медиите като свързан с наркоканали много години назад. Въпреки че беше обявен за издирване през 2024 г., той беше пуснат на свобода един ден след като се предаде, защото произнесе паролата за пускане от ареста – „Асен Василев“, каза Денков. Всичко това е нашата реалност, а вашата каква е - лъжи, лъжи, лъжи и пак лъжи, подчерта Николай Денков.

Нека сме наясно – никой от нас не подкрепя насилието, но арестуването на невинни граждани и убийството при задържане или в ареста е тежка форма на насилие от страна на държавата към нейните граждани, подчертава в декларацията.

„Ние няма да се правим, че не забелязваме това насилие, както правите вие. То започна да става системно и зловещо. Във вашата реалност всичко това е нормално. Но аз не вярвам, че хората споделят вашата реалност. Не ви повярваха и в София, когато атакувахте кмета Терзиев, който всеки ден показва как София може да се управлява без да се краде. И така стигаме до диктатурата“, прочете Денков. По думите му тук идва въпросът защо депутатите са в тази зала - за да защитават интересите на няколко олигарси, които забогатяха от нашите пари и загърбват всякакви правила , или за да подредят държавата си да е приветлива и справедлива за всеки български гражданин.

„Аз съм направил своя избор. Добре е да го направите и вие. Защото скоро може да го нямате. От него ще зависи дали след години ще се срамувате от себе си и децата ви ще ви презират. Или ще сте направили това, което зависи от вас за един по-добър свят и една по-добра България, които да оставим на децата си“, декларира депутатът.

Той цитира и думи, които се приписват на президента Линкълн: „ Може да излъжете много хора за кратко време и един човек за дълъг период. Но не можете да лъжете много хора за дълъг период“. Но като типични самозабравили се мафиоти и психопати, подценявате българите, които вече опознаха и харесаха демокрацията, свободата и добрия начин на живот. Няма да ви го позволят, заяви Николай Денков. И завърши с лозунга - „Аз избирам България с главно Б“.