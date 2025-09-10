Подробно търсене

Окръжната прокуратура в Бургас предяви по-тежко обвинение на Никола Бургазлиев за инцидента с АТВ в курорта "Слънчев бряг"

Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров
Снимка: Христо Стефанов/БТА
Бургас ,  
10.09.2025 17:37
 (БТА)

Окръжната прокуратура в Бургас предяви днес ново, по-тежко обвинение спрямо 18-годишния Никола Бургазлиев, който беше задържан, след като петима души пострадаха при инцидент с управлявано от него АТВ в курортния комплекс "Слънчев бряг" на 14 август. Вследствие на произшествието почина 35-годишната Христина – майка на 4-годишния Мартин, който също пострада сериозно и бе транспортирано с хеликоптер до болница в София. В лечебно заведение бяха откарани още трима души. 

Случаят е определен като особено тежък, а престъплението – причиняване на смърт и нанасяне на тежки телесни повреди на повече от един човек, е извършено при евентуален умисъл след употребата на марихуана, сочи новата правна квалификация. Днес Бургазлиев беше изведен от следствения арест и доведен от Съдебната палата в Бургас, за да се запознае с прецизираното обвинение. Пред журналисти той коментира единствено, че съжалява за случилото се. 

Защитникът му адвокат Галина Колева разясни, че на този етап се касае за работно обвинение, което може да бъде променено отново, ако назначената автотехническа експертиза покаже, че е имало проблем с управляваното от Бургазлиев АТВ. Колева добави, че защитата ще оспорва резултатите от токсикологичната експертиза, според която в кръвта на обвиняемия са открити следи от упойващи вещества. 

“Никола отрича да е употребявал канабис. Ще поискаме втората контролна проба да бъде изследвана в друга лицензирана лаборатория“, каза адв. Галина Колева. 

БТА припомня, че вчера Окръжната прокуратура в Бургас обяви, че е прецизирала обвинението срещу 18-годишния младеж. По думите на окръжния прокурор Георги Чинев престъплението е извършено под влиянието на наркотични вещества, а предвиденото наказание е лишаване от свобода до 20 години или доживотен затвор. Към момента са направени два огледа на АТВ-то.

Следовател Мариан Маринов от Националната следствена служба разясни, че са обследвани всички компоненти на машината. Първоначалният оглед е показал, че по нея не е имало технически проблеми. По думите на Маринов до края на седмицата трябва да бъдат готови окончателните резултати от назначената автотехническата експертиза.

/РН/

09.09.2025 16:51

Окръжната прокуратура в Бургас прецизира обвинението срещу 18-годишния Никола Бургазлиев за инцидента с АТВ в курорта "Слънчев бряг"

Окръжната прокуратура в Бургас прецизира обвинението срещу 18-годишния Никола Бургазлиев, който беше задържан, след като петима души пострадаха при инцидент с управлявано от него АТВ в курортния комплекс "Слънчев бряг" на 14 август. Новото обвинение
03.09.2025 15:53

Починала е 35-годишната Христина, която беше блъсната от АТВ в Слънчев бряг

Починала е 35-годишната Христина, която беше настанена в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) - Бургас след инцидент с АТВ в курортния комплекс "Слънчев бряг". Това казаха за БТА от лечебницата. Жената беше в кома почти
26.08.2025 15:28

В кръвта на Никола Бургазлиев, обвиняем за инцидента с петима пострадали в Слънчев бряг, са открити следи от марихуана, заяви прокурор Георги Чинев

Резултатите от химико-токсикологичната експертиза на 18-годишния Никола Бургазлиев, обвиняем за инцидента с петима пострадали в Слънчев бряг показват, че в кръвта и урината му има следи от марихуана, каза на брифинг пред медиите окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.
25.08.2025 19:38

МВР започва втора проверка за инцидента с АТВ в Слънчев бряг по разпореждане на министър Даниел Митов

МВР започва втора проверка за действията на полицейските органи и длъжностните лица по случая с тежкия инцидент с АТВ в курорта Слънчев бряг на 14 август по разпореждане на министъра на вътрешните работи Даниел Митов и със заповед на директора на Главна дирекция "Национална полиция" главен комисар Захари Васков, съобщават на сайта си от вътрешното министерство.
25.08.2025 15:16

Транспортираха с медицински хеликоптер до София блъснатото от АТВ дете в Слънчев бряг

Екип на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ) транспортира от Бургас до София детето, пострадало при тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг. Това съобщиха във Фейсбук от ЦСМПВ.
22.08.2025 19:21

Детето, пострадало при инцидента с АТВ в Слънчев бряг, е в стабилно състояние

Детето, което беше прието в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) - Бургас с тежки травми след инцидента с АТВ в Слънчев бряг, е в стабилно състояние. Това съобщиха за БТА от болницата. Предстои извеждането му от
22.08.2025 16:41

Съдът реши да остави в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, обвиняем за инцидента с петима пострадали в Слънчев бряг

Окръжният съд в Бургас наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 18-годишния Никола Бургазлиев, обвиняем по делото за петима пострадали след инцидент с електрическо превозно средство в курортен комплекс "Слънчев бряг". В
22.08.2025 15:53

Делото, свързано с АТВ инцидента, да бъде прехвърлено на друга прокуратура извън Бургас, предлагат депутати от "Възраждане"

Народните представители Борис Аладжов, Александър Койчев и Петър Петров от „Възраждане“ изпратиха искане до и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за преразглеждане на начина, по който се води досъдебното производство по инцидента в Слънчев бряг,
22.08.2025 13:50

Роднини, близки и граждани се събраха на протест в Бургас срещу домашния арест на 18-годишния, ударил с АТВ петима в Слънчев бряг

С лозунги "Справедливост за децата ни" и "Правосъдие в кома" пред Съдебната палата в Бургас се проведе протест, в който се включиха много граждани, както и роднини, близки и познати на семейството, което пострада в Слънчев бряг, след като 18-годишен
22.08.2025 13:00

Граждани протестират в София срещу мярката „домашен арест“ за младежа, който бутна с АТВ петима души в Слънчев бряг

Протест срещу мярката „домашен арест“ на Никола Бургазлиев, който бутна с АТВ петима души в Слънчев бряг и в подкрепа на семействата на пострадалите, се провежда пред Съдебната палата в София. Демонстрацията е организиран от Сдружение „Ангели на пътя“.Събралите се настояват Никола Бургазлиев да получи по тежка мярка – „задържане под стража“.
22.08.2025 13:00

Граждани протестират в София срещу мярката „домашен арест“ за младежа, който бутна с АТВ петима души в Слънчев бряг

Протест срещу мярката „домашен арест“ на Никола Бургазлиев, който бутна с АТВ петима души в Слънчев бряг и в подкрепа на семействата на пострадалите, се провежда пред Съдебната палата в София. Демонстрацията е организиран от Сдружение „Ангели на пътя“.Събралите се настояват Никола Бургазлиев да получи по тежка мярка – „задържане под стража“.
22.08.2025 12:47

Близки и познати на блъснатото семейство от младеж с АТВ в Слънчев бряг протестираха в Пловдив с искане за справедлив процес

Близки, познати и съпричастни със случилото се на семейството, блъснато от младеж с АТВ в курортния комплекс "Слънчев бряг", протестират пред Съдебната палата в Пловдив срещу решението на съда в Несебър да пусне под домашен арест 18-годишния,
21.08.2025 17:28

Националната следствена служба да разследва произшествието с АТВ в Слънчев бряг, разпореди главният прокурор Борислав Сарафов

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов изиска от прокуратурата в Бургас досъдебното производство за пътнотранспортното произшествие с АТВ, с оглед на правомощията му да възложи разследването на Националната следствена служба
21.08.2025 17:01

По разпореждане на и.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов делото за тежкото произшествие с АТВ в Слънчев бряг ще се разследва от НСлС

И.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов изиска от прокуратурата в Бургас досъдебното производство за пътнотранспортното произшествие с АТВ, при което на 14.08.2025 г. в к.к. Слънчев бряг бяха ранени петима пешеходци, с оглед
18.08.2025 18:19

Районната прокуратура в Бургас протестира мярката "домашен арест" на младежа, блъснал петима души в Слънчев бряг

Районна прокуратура Бургас е внесла протест срещу определение на Районен съд Несебър за "домашен арест", наложен на младежа, причинил инцидент с четириколесно превозно средство и петима пострадали в Слънчев бряг. От институцията настояват мярката да
16.08.2025 15:35

Районният съд в Несебър ще гледа мярката на 18-годишния младеж, блъснал петима души с електрическо превозно средство

Районният съд в Несебър ще заседава днес по мярката за неотклонение на 18-годишния младеж, който блъсна с електрическо превозно средство петима души в курорта Слънчев бряг. Това съобщиха от съда в Бургас.
15.08.2025 15:17

Задържаният за тежкия инцидент с петима пострадали в Слънчев бряг е имал валидно свидетелство за управление на МПС

Районната прокуратура в Бургас наблюдава досъдебно производство във връзка с пътнотранспортно произшествие, станало на 14 август около 14:00 ч. в курортния комплекс "Слънчев бряг", при което пострадаха петима души, включително три деца. Те са били
15.08.2025 15:17

Задържаният за тежкия инцидент с петима пострадали в Слънчев бряг е имал валидно свидетелство за управление на МПС

Районната прокуратура в Бургас наблюдава досъдебно производство във връзка с пътнотранспортно произшествие, станало на 14 август около 14:00 ч. в курортния комплекс "Слънчев бряг", при което пострадаха петима души, включително три деца. Те са били
14.08.2025 17:14

Майка и дете са в реанимация след пътен инцидент в Слънчев бряг

Петима души, сред които три деца, са откарани в бургаска болница, след пътен инцидент в курортния комплекс "Слънчев бряг", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. От пресцентъра на Университетската многопрофил

