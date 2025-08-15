Задържаният за тежкия инцидент с петима пострадали в Слънчев бряг е имал валидно свидетелство за управление на МПС

Районната прокуратура в Бургас наблюдава досъдебно производство във връзка с пътнотранспортно произшествие, станало на 14 август около 14:00 ч. в курортния комплекс "Слънчев бряг", при което пострадаха петима души, включително три деца. Те са били блъснати от моторно превозно средство, отдавано под наем.

"Към настоящия момент прокуратурата е подписала обвинение на водача на моторното превозно средство за нанасяне на средни телесни повреди на повече от едно лице, за което законодателят предвижда наказание при особено тежък случай – лишаване от свобода от две до 10 години", заяви на брифинг районният прокурор на Бургас Мария Маркова. По думите ѝ в хода на досъдебното производство са назначени съдебно-медицински експертизи и автотехническа експертиза на моторното превозно средство за установяване на причините за възникване на произшествието. Изискани са и записи от камери за видеонаблюдение в района.

На въпрос за обясненията на водача, тя заяви: "Към момента е предявено обвинението на обвиняемото лице, за което предполагам, че същият впоследствие ще даде обяснение. На този етап не мога да се ангажирам с това какви сведения той дава към момента.“

Маркова потвърди, че лицето е правоспособен водач, като "съвсем скоро – от началото на годината, е преминал успешно изпита за водач на моторно превозно средство“. Районният прокурор добави още, че се извършва проверка и на фирмата, която отдава превозното средство под наем. В хода на досъдебното производство са изискани необходимите документи, удостоверяващи спецификацията и вида на същото. Изискани са необходимите разрешителни за управлението на такъв вид моторно превозно средство, каза още Мария Маркова.

Родителите на 18-годишния младеж, задържан за катастрофата, са служители на МВР, потвърди тя. Комисар Марин Димитров - директор на "Охранителна полиция и КАТ" при Областната дирекция на МВР – Бургас, заяви, че е започнала вътрешна проверка, с която да се избегнат спекулации, че има вмешателство за прикриване на факти и обстоятелства предвид, че родителите на младежа са служители на вътрешното министерство.

Няма да допуснем да бъде неглижиран нито един детайл. Това, че родителите са служители на МВР, по никакъв начин няма да ни накара да неглижираме каквото и да е било. Водачът е пълнолетен и носи отговорност за това, което прави, каза той.

От Областната дирекция на МВР в Бургас съобщиха, че сигналът за инцидента, при който 18-годишният младеж от Несебър блъсна с четириколесно превозно средство петима души, е получен малко преди 14:00 часа вчера. На място екип от несебърската полиция е установил водача, като му е направена проверка за употреба на алкохол и наркотици. И двете проби са отрицателни.

Въпросното превозно средство е имало необходимите регистрационни табели, валидна застраховка "Гражданска отговорност", както и валиден годишен технически преглед. Предстои извършването на допълнителни проверки по отношение на отдаването от фирмата собственик на превозното средство, казаха още от полицията.

БТА припомня, че двама от настанените в бургаска болница остават в тежко състояние след произшествието. Към момента лекарите не могат да направят прогноза за състоянието им. Пациентите - жена и малко дете, остават под наблюдение в отделението по реанимация. В различни отделения на УМБАЛ - Бургас са още трима души. Те са с различни наранявания, няма опасност за живота им. Вчера от Областната дирекция на МВР в Бургас съобщиха, че пред пристигналите на място полицаи водачът е обяснил, че превозното средство е било с неизправни спирачки - нещо, което той е установил непосредствено след наемането му. След като блъснал няколко човека на алея в Слънчев бряг, водачът е ударил машината в близка сграда.