Районният съд в Несебър ще гледа мярката на 18-годишния младеж, блъснал петима души с електрическо превозно средство

Районният съд в Несебър ще заседава днес по мярката за неотклонение на 18-годишния младеж, който блъсна с електрическо превозно средство петима души в курорта Слънчев бряг. Това съобщиха от съда в Бургас.

Съдебното заседание ще определи дали младежът ще остане в ареста, ще бъде освободен под гаранция или ще му бъде наложена друга мярка за неотклонение.

БТА припомня, че инцидентът се случи на 14 август. Сред пострадалите са три деца. Всички ранени бяха приети в болница. Едно от децата и неговата майка са в отделение "Реанимация" в критично състояние и опасност за живота.

Родителите на 18-годишния младеж, задържан за катастрофата, са служители на МВР.