Окръжната прокуратура в Бургас прецизира обвинението срещу 18-годишния Никола Бургазлиев за инцидента с АТВ в курорта "Слънчев бряг"

Окръжната прокуратура в Бургас прецизира обвинението срещу 18-годишния Никола Бургазлиев, който беше задържан, след като петима души пострадаха при инцидент с управлявано от него АТВ в курортния комплекс "Слънчев бряг" на 14 август. Новото обвинение е за умишлено престъпление и касае причиняване на смърт и нанасяне на телесни повреди, обяви на брифинг административният ръководител на бургаската Окръжна прокуратура Георги Чинев.

БТА припомня, че след катастрофата 35-годишната жена и 3-годишният ѝ син бяха транспортирани до Бургас в тежко състояние. Жената почина, а на 24 август с медицински хеликоптер детето беше транспортирано до столичната болница "Пирогов". При инцидента пострадаха още две деца и служител на хотел.

По думите на Георги Чинев престъплението е извършено под влиянието на наркотични вещества. Предвиденото наказание е лишаване от свобода до 20 години или доживотен затвор.

Към момента са направени два огледа на АТВ-то, с което според държавното обвинение Бургазлиев е блъснал пострадалите. Първият оглед е извършен в Бургас преди превозното средство да бъде транспортирано в Националната следствена служба в столицата, която пое разследването.

Следовател Мариан Маринов разясни, че са обследвани всички компоненти на машината. Първоначалният оглед е показал, че по нея не е имало технически проблеми. По думите на Маринов до края на седмицата трябва да бъдат готови окончателните резултати от назначената автотехническата експертиза.

Очакват се и данните от извършената аутопсия на починалата Христина. Към момента Никола Бургазлиев е с постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража", която му бе наложена от Окръжния съд в Бургас.