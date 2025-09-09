Окръжната прокуратура в Бургас прецизира обвинението срещу 18-годишния Никола Бургазлиев за инцидента с АТВ в курорта "Слънчев бряг"

site.btaОкръжната прокуратура в Бургас прецизира обвинението срещу 18-годишния Никола Бургазлиев за инцидента с АТВ в курорта "Слънчев бряг"
Окръжната прокуратура в Бургас прецизира обвинението срещу 18-годишния Никола Бургазлиев, който беше задържан, след като петима души пострадаха при инцидент с управлявано от него АТВ в курортния комплекс "Слънчев бряг" на 14 август. Новото обвинение е за умишлено престъпление и касае причиняване на смърт и нанасяне на телесни повреди, обяви на брифинг административният ръководител на бургаската Окръжна прокуратура Георги Чинев.
БТА припомня, че след катастрофата 35-годишната жена и 3-годишният ѝ син бяха транспортирани до Бургас в тежко състояние. Жената почина, а на 24 август с медицински хеликоптер детето беше транспортирано до столичната болница "Пирогов". При инцидента пострадаха още две деца и служител на хотел.
По думите на Георги Чинев престъплението е извършено под влиянието на наркотични вещества. Предвиденото наказание е лишаване от свобода до 20 години или доживотен затвор.
Към момента са направени два огледа на АТВ-то, с което според държавното обвинение Бургазлиев е блъснал пострадалите. Първият оглед е извършен в Бургас преди превозното средство да бъде транспортирано в Националната следствена служба в столицата, която пое разследването.
Следовател Мариан Маринов разясни, че са обследвани всички компоненти на машината. Първоначалният оглед е показал, че по нея не е имало технически проблеми. По думите на Маринов до края на седмицата трябва да бъдат готови окончателните резултати от назначената автотехническата експертиза.
Очакват се и данните от извършената аутопсия на починалата Христина. Към момента Никола Бургазлиев е с постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража", която му бе наложена от Окръжния съд в Бургас.
/ЛРМ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина