Пострадалото при инцидента с АТВ дете е в кома, казаха от болница „Пирогов“

Направени са всички изследвания и скенер, на който се потвърждава, че водещата причина за състоянието на пострадалото при инцидента с АТВ дете е тежка черепно-мозъчна травма. Състоянието му отговаря на тази диагноза - то е в кома. Това обяви на брифинг пред журналисти д-р Христо Пседерски, реаниматор в болница „Пирогов“.
Детето не е контактно, не издава звуци, но е със спонтанно дишане, добави лекарят. Продължава консервативното му лечение, правим всичко възможно, но никой не може да даде прогноза за по-нататъшното развитие, както и колко дълго ще продължи лечението, каза още д-р Пседерски. Предстои да се извършат още изследвания, ще бъдат направени и консултации с лекари от други болници, добави той. По думите му медицинският екип следва алгоритъма за лечение, което засега ще продължи консервативно.
Детската реанимация в „Пирогов“, както и самото лечебно заведение е като малка детска болница, в която има контакти с всички болници, каза д-р Пседерски в отговор на въпрос защо се налага пациенти от други градове да бъдат транспортирани към лечебното заведение.
Медицински хеликоптер транспортира вчера от Бургас детето, което пострада с майка си при инцидент с АТВ в Слънчев бряг. Малкият пациент бе настанен в Детската реанимация на „Пирогов“.
