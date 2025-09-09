Съдът остави за постоянно в ареста служителя на Центъра за градска мобилност, обвинен за нападение над граждани

Софийският градски съд потвърди решението на по-долната инстанция и остави за постоянно в ареста служителя на Центъра за градска мобилност, обвинен за нападение над граждани, съобщиха от съда. Определението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

От събраните доказателства може да се направи извод, че именно той е извършител и пръв е посегнал, се посочва в мотивите на съда. Налице са и останалите предпоставки за определяне на най-тежката мярка за неотклонение. Деянието е извършено по време на изпълнение на служебни задължения и е по хулигански подбуди, се отбелязва още в мотивите.

НА 28 август Софийската районна прокуратура повдигна обвинение на 39-годишния И.А., служител в Центъра за градска мобилност, за нанесени телесна повреда на двама души, съобщиха от прокуратурата. Той трябва да отговаря за това, че на 27 август, около 13:50 часа, в близост до кръстовището на бул. „Дондуков“ и ул. „Дунав“, чрез нанасяне на удари с глава и ръце причинил на двама граждани леки телесни повреди, с които е реализиран медико-биологичния признак „временно разстройство на здравето, неопасно за живота“.

Обвиняемият е действал в качеството на длъжностно лице, назначено в „Център за градска мобилност“ (ЦМГ) ЕАД, при изпълнение на службата си, и деянието е извършено на повече от едно лице, допълват от прокуратурата.

Предния ден Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) обяви, че e образувано разследване за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди след нападение на служител на Центъра за градска мобилност. В 13:50 часа на телефон 112 е получен сигнал за нападнат служител на ЦМГ по време на изпълнение на служебните му задължения на кръстовището на бул. "Александър Дондуков" и ул. "Дунав" в София.