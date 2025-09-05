Подробно търсене

Доброволци организират акция по почистването на местността Войниковец в Перник

Кореспондент на БТА в Перник Мая Костадинова
Незаконно сметище в района на местността Войниковец в Перник. Снимка: Кореспондент на БТА в Перник Мая Костадинова
Перник,  
05.09.2025 16:11
 (БТА)

Доброволци организират акция по почистването на местността Войниковец в Перник, съобщи за БТА Мирослав Бонев, който е инициатор на кампанията.

На 20 септември (събота) от 8:30 ч. ще бъде дадено началото на поредната акция, която се осъществява от гражданското формирование „Доброволчески отряд“.  

Той допълни, че за сборен пункт е определена крепостта „Кракра“, където желаещите да участват ще могат да си разпределят районите и да получат чували, които са подсигурени от Веселин Борисов - собственик на фирма за почистване и ръкавици. Те са дарение от Мирослав Бонев. Община Перник ще спомогне, като от администрацията са уверили, че поемат извозването на събрания боклук до сметището.

Това е четвъртата поредна акция за отряда, към който все повече перничани се присъединяват, допълни още Бонев.  

В първото почистване през месец януари бяха събрани над 100 чувала с отпадък от Центъра на града. По време на второто почистване в квартал „Мошино“ хората натрупаха над 50 чувала.

По време на третото издание беше почистена река Струма в градската ѝ част.

 

/МК/

