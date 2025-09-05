Подробно търсене

Президентът Румен Радев ще присъства на празника на Чирпан

Йоана Димитрова
Президентът Румен Радев ще присъства на празника на Чирпан
Президентът Румен Радев ще присъства на празника на Чирпан
Снимка: БТА, архив
Чирпан,  
05.09.2025 09:37
 (БТА)

Президентът Румен Радев ще присъства на празника на Чирпан и отбелязването на 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 

За БТА кметът на Чирпан Ивайло Крачолов каза, че програмата, подготвена по случай празника на града, е разнообразна и насочена както към малките, така и към големите. Денят на Съединението е специален за нашия град, допълни кметът, защото съвпада с празника на населеното място. 

Той посочи, че тържествената програма започва на 5 септември с концерт на Гвардейския представителен духов оркестър и дефилиране на Националната гвардейска част, а след това на централния площад ще се проведе и тържествена проверка със заря. 

На 6 септември е предвидена тържествена сесия на Общинския съвет, след което предстои и откриването на паметника на Иван Андонов, както и поднасяне на цветя пред паметника на Съединението в града. 

 

/НН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:10 на 05.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация