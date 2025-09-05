Президентът Румен Радев ще присъства на празника на Чирпан и отбелязването на 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

За БТА кметът на Чирпан Ивайло Крачолов каза, че програмата, подготвена по случай празника на града, е разнообразна и насочена както към малките, така и към големите. Денят на Съединението е специален за нашия град, допълни кметът, защото съвпада с празника на населеното място.

Той посочи, че тържествената програма започва на 5 септември с концерт на Гвардейския представителен духов оркестър и дефилиране на Националната гвардейска част, а след това на централния площад ще се проведе и тържествена проверка със заря.

На 6 септември е предвидена тържествена сесия на Общинския съвет, след което предстои и откриването на паметника на Иван Андонов, както и поднасяне на цветя пред паметника на Съединението в града.