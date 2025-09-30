АТА: Албанският симфоничен оркестър ще дебютира на престижния фестивал „Респиги“ в Болоня

Симфоничният оркестър на Националния театър за опера и балет на Албания (TKOBAP) ще дебютира на престижната сцена на „Театро Аудиториум Мандзони“ (Teatro Auditorium Manzoni) в Болоня, Италия, в рамките на фестивала „Респиги Болоня 2025“ (Respighi Bologna 2025)- един от най-важните музикални фестивали в Европа, предаде за БТА албанската агенция АТА.

Фестивалът „Респиги“ е първият резидентен фестивал, посветен на Оторино Респиги, един от най-великите италиански композитори на 20-ти век.

Дебютът на албанския оркестър е на 13 октомври 2025 г. под диригентството на испанския маестро Серджо Алапонт и с участието на известния цигулар Джузепе Гибони, признат за един от водещите таланти на своето поколение.

Програмата включва: Увертюра на Николай Римски-Корсаков, оп. 28; Концерт за цигулка № 2 в си минор на Николо Паганини, оп. 7 (солист Джузепе Гибони); Пет етюда-картини на Сергей Рахманинов/Оторино Респиги, P 160; и сюитата на Игор Стравински „Жар птица“.

Преди да замине за Болоня Симфоничният оркестър ще представи същата програма пред албанската публика на 9 октомври 2025 г. в Националния театър за опера и балет в Тирана.

Концерт в албанската столица е специално събитие, тъй като цигуларят Джузепе Гибони ще свири веднага след участията си с Филхармоничния оркестър на „Ла Скала“ в Милано.

Освен това в изпълненията ще участват и няколко млади музиканти от Симфоничния оркестър на въоръжените сили.

Фестивалът „Респиги“ е в чест на Оторино Респиги и се провежда в родното му място, подчертавайки статута си на „резидентен фестивал“, почитащ творчеството на композитора.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)