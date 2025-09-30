Общинският съвет в Кубрат прие решения за нормативни актове, бюджет и структура на администрацията

Решения за нормативни актове, бюджет, структура на администрацията и разпореждане с имоти бяха сред гласуваните от Общинския съвет на септемврийското заседание на институцията.

Общинските съветници приеха нова наредба, с която се определя обемът на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни. Нормативният акт не се отнася за отглеждане на домашни любимци, компаньони и лицензирани приюти за безстопанствени животни, а отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие с разпоредбите на Закона за пчеларство, обясни председателят на Общинския съвет Нуршен Халилова при представянето на документа.

На заседанието беше гласувано и изменение на Наредбата за търговската дейност на територията на община Кубрат. Промените според ръководството на Общината целят облекчаване на процедурата при издаване на разрешения за търговия на открито върху терени общинска собственост.

Общинските съветници дадоха съгласие и за допълване на годишната програма за разпореждане с имоти – общинска собственост, както и за застраховане на имоти частна общинска собственост.

На заседанието беше приета и докладната записка за промяна на общата численост и структура на общинската администрация. Кметът Алкин Неби обясни, че числеността на администрацията като бройка не се променя, а само се трансформират бройки от една длъжност в друга с цел на оптимизация и попълване на администрацията с необходимите експерти.

Предложението за актуализация на бюджета и инвестиционната програма на общината също получи подкрепата на общинските съветници. Промяната се налага заради финансиране на текущ ремонт на обект в общинския център, част от улица „Княз Борис I“, обясни кметът Алкин Неби. По време на заседанието беше приет и годишният отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2024 г.

В края на заседанието кметът представи отговор на питане на общинския съветник Бюрхан Исмаилов относно проведени обществени поръчки.