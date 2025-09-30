"Много съм доволен от отбора", каза старши треньорът на Левски Хулио Веласкес след успеха над Ботев (Пловдив)

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес не скри задоволството си от представянето на неговия тим при успеха с 1:0 при гостуването на Ботев (Пловдив). Според наставника на "сините" отборът му е трябвало да спечели дори с по-голяма разлика.

"Много съм доволен от отбора. Считам, че напълно заслужавахме победата. Резултатът трябваше да е 0:3 или 0:4. Изключително ми хареса начинът, по който превземахме пространства. Показахме характер и присъствие. Много време прекарахме в противниковата половина. Единствено ни липсваше да завършваме точно многото положения, които създавахме", заяви след срещата испанският специалист.

"Изключително много ми хареса тимът, когато владеехме топката, както и начинът, по който си връщахме притежанието, когато я губехме. Поздравявам целия отбор за представянето и за трите точки. Показахме, че всеки един футболист има своята роля в този състав. Считам, че тотално доминирахме през целия мач от първата до последната минута", каза още Веласкес и обясни, че Алдаир не е попаднал в групата за мача заради треньорско решение.