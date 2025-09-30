Подробно търсене

"Много съм доволен от отбора", каза старши треньорът на Левски Хулио Веласкес след успеха над Ботев (Пловдив)

Димитър Петков
Хулио Веласкес. Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев
Пловдив,  
30.09.2025 20:14
 (БТА)

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес не скри задоволството си от представянето на неговия тим при успеха с 1:0 при гостуването на Ботев (Пловдив). Според наставника на "сините" отборът му е трябвало да спечели дори с по-голяма разлика. 

"Много съм доволен от отбора. Считам, че напълно заслужавахме победата. Резултатът трябваше да е 0:3 или 0:4. Изключително ми хареса начинът, по който превземахме пространства. Показахме характер и присъствие. Много време прекарахме в противниковата половина. Единствено ни липсваше да завършваме точно многото положения, които създавахме", заяви след срещата испанският специалист. 

"Изключително много ми хареса тимът, когато владеехме топката, както и начинът, по който си връщахме притежанието, когато я губехме. Поздравявам целия отбор за представянето и за трите точки. Показахме, че всеки един футболист има своята роля в този състав. Считам, че тотално доминирахме през целия мач от първата до последната минута", каза още Веласкес и обясни, че Алдаир не е попаднал в групата за мача заради треньорско решение. 

/АВ/

