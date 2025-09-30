ФЕНА: Министерският съвет на Босна и Херцеговина прие Плана за растеж, съобщи премиерът Боряна Крищо

Министерският съвет на Босна и Херцеговина прие на днешното си телефонно заседание Програмата за реформи, която е едно от условията страната да получи средства от Плана за растеж на Европейския съюз за Западните Балкани, предаде за БТА босненската агенция ФЕНА.

С това е приет Планът за растеж, ключов документ за достъп до фондове на Европейския съюз, предназначени за страните от Западните Балкани, потвърди за ФЕНА премиерът на Босна и Херцеговина Боряна Крищо.

След приемането на Програмата за реформи за прилагане на Плана за растеж Босна и Херцеговина трябва да представи документа в Европейската комисия и по този начин да предотврати загубата на 108,5 милиона евро от фондовете на ЕС.

Заседанието на Министерския съвет на Босна и Херцеговина се осъществи по телефона, като започна в 12:00 часа, а гласуването продължи до 15:00 часа.

Очаква се договореният документ да бъде предаден в Брюксел днес.

Агенция ФЕНА припомня, че при предишните два опита Програмата за реформи не получи подкрепа, защото министрите от Съюза на независимите социалдемократи (СНСД) Сърджан Амиджич и Сташа Кошарац или отказаха да гласуват, или гласуваха против приемането ѝ.

(Новина, избрана от босненската агенция ФЕНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)