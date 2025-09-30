МИНА: Среща на върха на жените политически лидери се проведе в Подгорица

Представителството на жените в политиката все още е далеч от достатъчно и то трябва да се превърне в реално влияние, отговорност и промяна, беше казано при откриването на Срещата на върха на жените политически лидери в Подгорица, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Заместник-председателят на парламента Зденка Попович каза, че това е специален ден не само за Черна гора, но и за региона, демонстриращ, че равенството вече не е просто тема на разговор, а се превръща в политически приоритет.

„Мога с гордост да заявя - Черна гора вече не е последовател, Черна гора е лидер. Като страна, която е постигнала най-голям напредък в преговорите за членство в ЕС, ние изграждаме европейско бъдеще, в което равенството ще бъде основата на нашата идентичност“, подчерта Попович на срещата на върха, организирана от Парламента на Черна гора и Глобалната мрежа на жените политици (WPL).

Тя припомни, че черногорският парламент е повишил законовите квоти за представителство на жените до 40 процента, което, както подчерта тя, е ясно послание, че „мястото на жената е там, където се вземат решения“.

Председателят на Управителния съвет на Глобалната мрежа на жените политици Обиагели Езеквесили подчерта, че срещата на върха изпраща важен сигнал за доверие и сътрудничество.

„Когато жените ръководят, мирът преобладава и обществата напредват колективно. Но само представителството не е достатъчно – то трябва да прерасне във влияние, отговорност и реална промяна“, каза Езеквесили.

Срещата на върха, която се провежда за първи път в Западните Балкани, събра над 220 жени парламентаристи, министри, президенти, вицепрезиденти, кметове, основателки и директори на компании от 65 държави.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)