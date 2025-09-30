"Левски игра по-добре днес и заслужено победи", призна наставникът на Ботев (Пловдив) Иван Цветанов

Временният треньор на Ботев (Пловдив) Иван Цветанов призна превъзходството на Левски в двубоя между двата тима, спечелен от "сините" с 1:0. Наставникът обясни, че за момента той ще води тима на "канарчетата".

"Победи малко по-добрият отбор днес. Левски владееше повече топката. Опитахме да се противопоставим. Има неща обаче, които ни куцат и ще трябва да работим, за да се подобряваме", коментира след срещата Цветанов.

"Не искам да се оправдавам. Има футболисти, които би трябвало да опитат по-дълго да задържат топката. Точно, когато ние успяхме да задържим по-продължително топката, падна голът за Левски. Ще продължа да водя Ботев (Пловдив), докато е необходимо. Имам право за два месеца от датата на прекратяване на договора на предишния наставник. Аз съм постоянният треньор в момента. Левски игра днес по-добре и заслужено победи", обясни още той.

"Не можем да отречем, че физическото ни състояние не е на нужното ниво. Трябва и малко сработеност. Имам малко по-различни виждания от Николай Киров. Допускаме тактически грешки. Така стана и голът на Левски днес. Надявам се, че времето ще работи за нас", завърши Иван Цветанов.