Затрупаният от проблеми треньор на Напoли Антонио Конте иска идеи от журналистите за състава срещу Спортинг (Лисабон) в Шампионската лига

Италианският Наполи влиза в техния мач срещу Спортинг (Лисабон) в Шампионската лига в сряда, все още затрупан от проблеми с контузени играчи, които пък намалиха до минимум възможностите на старши треньора им Антонио Конте да сглоби здрава защита.

Конте – винаги иновативен и изненадващ, поиска идеи от журналистите на днешната пресконференция как да реши проблемите. Тимът му остана без Алесандро Буонджорно, Амир Рахмани, Леонардо Спинацола и Матиас Оливера при неделната загуба с 1:2 от Милан, което пък даде шанс за дебют на Мигел Гутиерес и Лука Марианучи. Марианучи обаче няма картотека за участие в европейските мачове.

"Когато възникнат проблеми в един сектор от състава, управлението става като цяло по-трудно за целия отбор. Неизбежно е и това се случи сега с нас", каза още специалистът. "Рахмани се контузи по време на ангажиментите си с националния отбор на Косово и в комбинация с контузията на Буонджорно, вече ни липсват двама централни защитници. Вчера и Спинацола, и Оливера проведоха индивидуални тренировки. Бъдете сигурни, ще се опитаме да ги възстановим по всеки възможен начин, особено защото се получи наистина спешна ситуация“.

Ясно е, че ще трябва да се търси и вариант за десния фланг на защитата, тъй като капитанът Джовани ди Лоренцо получи червен картон при поражението с 0:2 от Манчестър Сити в първия кръг на основната фаза на Шампионската лига и е наказан. Беше попитан и дали толкова много проблеми няма да наложат смяна на цялата тактическа схема заради пълноценното използване на наличния потенциал.

"Неизбежно е, ще има много промени. Ако вие имате някакви идеи, дайте ми ги сега. Ако имате предложения и за промяна на формацията, отворен съм да ги чуя сега, а не по-късно. Защото винаги е по-лесно да се говори след като е минало всичко. Имаме само двама централни защитници, така че дори и да искаме да сменим системата от двама на трима в отбрана, нямаме трети. Ако трябва да поемем риск, ще го поемем. Може би дори ще трябва да обмислим използването на Елиф Елмас като краен бранител", обясни Конте.

Съперникът му от Лисабон е в доста добро настроение. Спортинг статира с успех с 4:1 над казахстанския Кайрат (Алмати). Наполи ще се надява и на подкрепата на домашната си публика, която винаги е давала енергия на отбора на стадион "Диего Армандо Марадона".

"Миналата година нямаше европейски мачове за Наполи. Вече казах няколко пъти, че тази година ни чака трудно пътуване в Европа. Ако сте готови да го приемете, приемете го, ако не сте - не го приемайте. Но когато дойдат трудни времена, някой може да каже: "Може би този глупак каза нещо, което си заслужаваше да се чуе, а ние сме го подценили", завърши Конте и рязко стана от масата в залата за пресконференции.