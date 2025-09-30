Венислав Антов: "Силно вярвам, че догодина ще се върнем на още по-високо ниво"

Диагоналът Венислав Антов не получи много игрови минути по време на Световното първенство във Филипините, но е сред най-обещаващите млади таланти, като през новия сезон ще играе в един от най-добрите френски отбори - Туркоан от Лил. Антов сподели впечатленията си от парада в София и тържествено посрещане на световните вицешампиони на сцена в центъра на столицата.

"Невероятно беше, не знам какво да кажа. Искам да благодаря още веднъж на всички хора за тази любов и съм много щастлив, че успяхме да обединим народа и да ги накараме да се гордеят с нас", коментира Антов.

"Доскоро не можех да осъзная какво сме направили, но след като видях всички хора на площада и тези по улицата, докато идвахме насам, се оказа, че сме направили нещо уникално и значимо. Може би ще ми трябва още много време, докато наистина осмисля какво сме постигнали на Световното първенство", призна 21-годишният волейболист.

"Няма как всички да играем по едно и също време, няма как без резерви. За всеки мач бях с пълна концентрация, че ако се наложи да вляза, ще помогна. Чак на финала дойде моят момент, направих каквото можах. Щастлив съм, че имах възможност да играя, и то точно на финала. Надявам се след някоя и друга година да успеем да спечелим някой финал", пожела си той.

"Мога да кажа със сигурност, че за момента най-силното ни оръжие е колективът, това, което успяхме да изградим през тези пет месеца, а и в годините преди това. Но трябва да надградим със сигурност и технически, и тактически, за което ще ни помогне, че почти всички през новия сезон ще играем в силни първенства в чужбина. Силно вярвам, че другата година всички ще се върнем на едно още по-високо ниво. Догодина има Европейско първенство и се надявам отново да зарадваме всички българи, като поне повторим успеха от тази години или дори да успеем да го надградим", завърши Венислав Антов.