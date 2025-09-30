Подробно търсене

Военен съд в ДР Конго осъди задочно на смърт бившия президент на страната Жозеф Кабила

Денис Киров
Военен съд в ДР Конго осъди задочно на смърт бившия президент на страната Жозеф Кабила
Военен съд в ДР Конго осъди задочно на смърт бившия президент на страната Жозеф Кабила
Военни офицери стоят днес на подсъдимата скамейка по време на процеса срещу бившия президент на ДР Конго Жозеф Кабила в Киншаса. Снимка: AP/ Samy Ntumba Shambuyi
Киншаса,  
30.09.2025 22:21
 (БТА)

Военен съд в ДР Конго осъди днес задочно на смърт бившия президент на страната Жозеф Кабила по обвинение в различни престъпления, включително военни, предаде Ройтерс.

Генерал-лейтенант Жозеф Мутомбо Каталай, който председателстваше военния трибунал в конгоанската столица, каза пред съда, че Кабила е осъден за различни престъпления, включително държавна измяна, престъпления срещу човечеството, убийство, сексуално посегателство, мъчения и подбуждане към въстание.

Кабила прекара почти две десетилетия на власт и се оттегли едва след масови протести срещу него.

Кабила живееше в самоналожено изгнание извън ДР Конго, но се завърна през април тази година в Гома, един от градовете, намиращи се под контрола на бунтовническата групировка М23, отбелязва Асошиейтед прес. Не се знае дали бившият конгоански президент е останал там и сегашното му местонахождение е неизвестно.

/СХТ/

Свързани новини

23.08.2025 04:04

Военен прокурор поиска смъртно наказание за бившия президент на Демократична република Конго Жозеф Кабила

Военен прокурор поиска смъртно наказание за бившия президент на Демократична република Конго (ДР Конго) Жозеф Кабила, срещу когото се води задочно дело по обвинение във военни престъпления, включително убийство, изнасилване и изтезания, предаде Ройтерс.
15.03.2024 15:46

Демократична република Конго възстановява смъртното наказание

Правителството на Демократична република Конго (ДР Конго) реши да възобнови екзекуциите, по-специално на военнослужещи, виновни за държавна измяна, и на извършители на "градски бандитизъм, довел до човешки жертви", предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:04 на 01.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация