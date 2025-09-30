Военен съд в ДР Конго осъди задочно на смърт бившия президент на страната Жозеф Кабила

Военен съд в ДР Конго осъди днес задочно на смърт бившия президент на страната Жозеф Кабила по обвинение в различни престъпления, включително военни, предаде Ройтерс.

Генерал-лейтенант Жозеф Мутомбо Каталай, който председателстваше военния трибунал в конгоанската столица, каза пред съда, че Кабила е осъден за различни престъпления, включително държавна измяна, престъпления срещу човечеството, убийство, сексуално посегателство, мъчения и подбуждане към въстание.

Кабила прекара почти две десетилетия на власт и се оттегли едва след масови протести срещу него.

Кабила живееше в самоналожено изгнание извън ДР Конго, но се завърна през април тази година в Гома, един от градовете, намиращи се под контрола на бунтовническата групировка М23, отбелязва Асошиейтед прес. Не се знае дали бившият конгоански президент е останал там и сегашното му местонахождение е неизвестно.