Общинският съвет в Севлиево прие декларация до институциите за възобновяване строителството на язовир „Бяла"

Единодушно общинските съветници в Севлиево приеха декларация до институциите за възобновяване строителството на язовир „Бяла“.

Декларацията е подписана и внесена от общинските съветници Павлин Ганчев, Михаил Йонков, Светлана Георгиева Исмаил Хаджихасан, Станимир Стойчев, Тодор Ганчев и Йордан Андреев.

В декларацията общинските съветници настояват пред Народното събрание, Министерски съвет, Министерство на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предприемане на действия в посока трайно и устойчиво подобряване на питейно-битовото водоснабдяване в региона.

В заседанието участва и народният представител Богомил Петков от "Продължаваме промяната-Демократична България", който се занимава с темата.

БТА припомня, че през месец август 2024 г. във връзка с пореден режим на водата в Севлиево местната администрация изпрати писмо до институциите с искане за изграждане на хидровъзел „Бяла.

Общинските съветници подкрепиха и решение за минимални и максимални цени за таксиметров превоз на територията на община Севлиево.

За подкрепа на спортно-състезателната и тренировъчна дейност Община Севлиево ще предостави допълнителен финансов ресурс в размер на 28 000 лева на три спортни клуба, бе решено още на заседанието. Клубът по волейбол „Раковски - 1964“ ще бъде подкрепен с 20 000 лв., футболен клуб „Севлиево Лейдис“ - с 6000 лв., а клубът по таекуон-до „Тервел – 2006“ - с 2000 лв.

Общинският съвет гласува предложение и изменени свое решение от 26 август 2025 г., с което бе утвърдена транспортна схема на пътуващите деца и ученици за учебната 2025/2026 г. Бяха определени училищата, преимуществени ползватели на училищните автобуси, предоставени от Министерство на образованието и науката. След промяната на решението децата и учениците от село Душево ще пътуват с нов училищен автобус.

Общинските съветници подкрепиха и решението за връчване на Почетен знак „Севлиево“ на проф. д-р Вилиян Платиканов, Венцислав Христов Йотов, Ивета Миленова, Цанка Ненчева, Татяна Дечева, Ценка Горалова Гъбенска, Тома Панайотов Томев, инж. Христо Михов Йонков и Йоана Веселинова Джамбазова.

Церемонията по награждаване на заслужилите ще се състои на 14 октомври – Петковден и Ден на Севлиево, на тържествена сесия на Общинския съвет.