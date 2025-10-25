Нант се наложи като гост над Париж ФК

Нант се наложи с 2:1 в гостуването си на Париж ФК в мач от 9-ия кръг на френската Лига 1. По този начин състава се изкачи на 13-то място в класирането с актив от 9 точки. Парижани останаха на 11-тата позиция с 10 пункта.

Мароканецът Юсеф Ел Араби даде аванс на Нант още във 2-рата минута. Париж ФК отговори бързо с попадение на Жан-Филип Красо, но то беше отменено заради засада.

В 15-ата минута Пиер Леес-Мелу намери Самир Шерги, който направи 1:1. Нант поведе отново след точен изстрел на Матис Аблин в 38-ата минута.





Първенство на Франция по футбол, мачове от деветия кръг на Лига 1: Париж ФК - Нант – 1:2 днес: Брест – Пари Сен Жермен Монако - Тулуза Ланс – Олимпик Марсилия неделя: Лил – Метц Анже – Лориен Оксер – Льо Авър Рен – Ница Олимпик Лион - Страсбург * Олимпик Марсилия води в класирането с актив от 18 точки и една повече от Пари Сен Жермен. Следват Страсбург и Ланс с по 16 точки, Олимпик Лион с 15, Лил и Монако с по 14 и други.