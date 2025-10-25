Подробно търсене

Боян Денчев
Нант се наложи като гост над Париж ФК
снимка: АР, Thomas Padilla
Париж,  
25.10.2025 09:44
 (БТА)

Нант се наложи с 2:1 в гостуването си на Париж ФК в мач от 9-ия кръг на френската Лига 1. По този начин състава се изкачи на 13-то място в класирането с актив от 9 точки. Парижани останаха на 11-тата позиция с 10 пункта.

Мароканецът Юсеф Ел Араби даде аванс на Нант още във 2-рата минута. Париж ФК отговори бързо с попадение на Жан-Филип Красо, но то беше отменено заради засада.

В 15-ата минута Пиер Леес-Мелу намери Самир Шерги, който направи 1:1. Нант поведе отново след точен изстрел на Матис Аблин в 38-ата минута.



Първенство на Франция по футбол, мачове от деветия кръг на Лига 1:

Париж ФК - Нант – 1:2

днес:
Брест – Пари Сен Жермен
Монако - Тулуза
Ланс – Олимпик Марсилия

неделя:
Лил – Метц
Анже – Лориен
Оксер – Льо Авър
Рен – Ница
Олимпик Лион - Страсбург

* Олимпик Марсилия води в класирането с актив от 18 точки и една повече от Пари Сен Жермен. Следват Страсбург и Ланс с по 16 точки, Олимпик Лион с 15, Лил и Монако с по 14 и други.

/БД/

